«Была странная деформация овала лица»: раскрыт секрет помолодевшей Татьяны Овсиенко
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Певица Татьяна Овсиенко с недавних пор выглядит так, будто она вернулась в прошлое. Однако внезапно помолодевшая артистка уверяет, что не делала пластику из-за страха боли. По ее словам, причина ее преображения – хорошая работа стилиста. Известный пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила фото звезды и определила в беседе с сайтом «Страсти», действительно ли возможны такие изменения без пластики? Или Овсиенко все-таки лукавит?
«Начнем с хорошего. Татьяна Овсиенко от природы – очень красивая женщина, с хорошей генетикой. Глядя на ее старые фотографии, можно было бы предположить, что она с возрастом будет становиться краше и краше. Однако, помню, когда я примерно год назад увидела Татьяну после долгого перерыва в какой-то телепрограмме, то была неприятно удивлена ее внешним обликом. У нее была странная деформация овала лица, ну и вообще выглядела она не самым лучшим образом, скажем прямо. Не знаю, что тогда повлияло на ее внешний облик – либо творческое забвение, либо какие-то проблемы со здоровьем»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила, что сейчас в ее внешности явно произошли метаморфозы, причем в лучшую сторону. Во-первых, у нее подтянулся овал лица, во-вторых, стала более однородной средняя треть лица. Словом, выглядит она совсем не так, как еще год назад.
«Единственное, к чему у меня остаются вопросы, так это к тому, что лицо выглядит одутловатым, этаким объемным. Я могу предположить, что она сделала подтяжку лица, и на данный моменту сохраняются отеки. В пользу этой версии может говорить и то, что у нее сейчас несколько подрастянутая ротовая щель – эта часть лица увеличилась по сравнению с тем, что было в молодости. Если мои предположения верны, то через шесть-восемь месяцев Татьяна будет выглядеть очень и очень хорошо»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина порекомендовала Татьяне сделать блефаропластику верхнего века, можно - в сочетании с эндоскопической подтяжкой. Это нужно, чтобы видоизменить область лба, височные зоны.
«Также я бы порекомендовала не забывать о процедурах, направленных на улучшение качества кожи. Дело в том, что все оперативные вмешательства в той или иной степени временно ухудшают кровообращение. Поэтому в дальнейшем тканям требуется включить все свои регенеративные резервы, чтобы это кровообращение восстановить. Соответственно, даже такая незначительная временная ишемия не идет на пользу тканям. Поэтому стоит сделать упор на процедуры, например, плацентарными препаратами. Также сейчас большое распространение приобретают экзосомы. Это специализированные внутриклеточные пузырьки, участвующие в межклеточной коммуникации. Они перспективны как универсальные инструменты для адресной доставки в клетки терапевтических препаратов. То есть если использовать препарат на основе экзосом, нуклиновых кислот, то это окажет хорошее влияние на состояние ее кожи»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Хирург добавила, что препараты на основе гиалуроновой кислоты ей следует категорически избегать. Как минимум в ближайшие несколько месяцев.
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