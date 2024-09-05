«Идеальный вес не всегда является индикатором хорошего здоровья»: что происходит с молодой женой Александра Цекало

Актриса и художница Дарина Эрвин стала известна в России после начала романа с продюсером Александром Цекало в 2018 году. Девушка отличалась яркой внешностью и красивой фигурой, однако в последнее время она резко похудела. Поклоники все чаще стали сравнивать 33-летнюю Эрвин с персонажами из мультфильмов анимэ и называть инопланетянкой. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, не опасно ли такое экстремальное снижение веса для здоровья.

Как подчеркнула эксперт, экстремальное похудение – это всегда результат увлеченности, если организм позволяет сделать это легко.

Модельное прошлое Дарины Эрвин большую часть жизни влияло на ее обмен веществ. Отражением жестких требований к фигуре был выбор еды, питание в целом, спорт. Лишние 200 граммов на камеру дают визуальный привес в килограммах. Женщина, которая так тонко чувствует красоту не может себе позволить такой оплошности. Поэтому не удивительно, что стремление к идеальному весу так увлекло Дарину.