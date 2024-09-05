«Идеальный вес не всегда является индикатором хорошего здоровья»: что происходит с молодой женой Александра Цекало
© Tarakanov Vadim/East News
Актриса и художница Дарина Эрвин стала известна в России после начала романа с продюсером Александром Цекало в 2018 году. Девушка отличалась яркой внешностью и красивой фигурой, однако в последнее время она резко похудела. Поклоники все чаще стали сравнивать 33-летнюю Эрвин с персонажами из мультфильмов анимэ и называть инопланетянкой. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, не опасно ли такое экстремальное снижение веса для здоровья.
Как подчеркнула эксперт, экстремальное похудение – это всегда результат увлеченности, если организм позволяет сделать это легко.
Модельное прошлое Дарины Эрвин большую часть жизни влияло на ее обмен веществ. Отражением жестких требований к фигуре был выбор еды, питание в целом, спорт. Лишние 200 граммов на камеру дают визуальный привес в килограммах. Женщина, которая так тонко чувствует красоту не может себе позволить такой оплошности. Поэтому не удивительно, что стремление к идеальному весу так увлекло Дарину.
«Меня, как врача, стремление человека к снижению веса до идеальных цифр и «про запас» заставляет более внимательно следить за тем, чтобы этот азарт не превратил изящность в истощенность. Идеальный вес не всегда является индикатором хорошего здоровья»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Опасность идеального веса заключается в том, что человек может стать заложником достижения определенной цифры на весах, игнорируя другие важные аспекты здоровья, такие как питание, физическая активность, уровень стресса и общее самочувствие.
Постоянное стремление к идеальному весу может привести к развитию психологических проблем, таких как тревога, депрессия, расстройства пищевого поведения. Важно помнить, что здоровье — это не только цифра на весах, но и комплексный подход к самопониманию и уходу за собой.
«Отмечу, что Дарина Эрвин уделяет много времени своему телу, постоянно заботится о нем, проводит косметические процедуры и получает всевозможные эстетические услуги. Именно поэтому ее тело на фото всегда выглядит ухоженным. Кроме того, известно, что Дарина посещает занятия в спортзале и увлечена йогой. Эти виды физической активности являются неотъемлемой частью жизни актрисы. Именно такая комбинация дает максимально эффективный подход к достижению идеального веса и поддержанию здорового метаболизма»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Известно, что актриса следит за питанием, хотя есть данные, что не любит готовить. На самом деле, этот факт можно использовать себе на пользу. Жене Александра Цекало проще формировать свой рацион из простых, полезных, монокомпонентных продуктов, которые дарят значительное количество полезных веществ.
«Я хочу порекомендовать Дарине Эрвин, добиваясь идеальной красоты комплексно подходить к задаче, с повышенной заботой и чутким вниманием относится к своему организму, особенно его метаболическому здоровью в минимальном весе. Это поможет максимально проще поддерживать выбранный образ жизни без излишних биохимических стрессов и опасностей. А также позволит удерживать результат без насилия над организмом»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age