«Действительно что-то принимала»: что случилось с внешностью Глюкозы
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Пластический хирург Сергей Свиридов высказался о странном внешнем виде певицы Глюкозы во время выступления в Красноярске. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказал, что подвело звезду.
Выступление Глюкозы в Красноярске стало одним из главных скандалов этого лета. Артистка не только не попадала в ноты, но и трогала себя за неприличные места. Однако, не прошло и нескольких дней, как она появилась на фестивале в Баку в весьма странном образе с черными губами. А еще звезда в последнее время так обесцвечивает свои брови, что издалека кажется, что их попросту нет. Обновленную внешность Натальи Ионовой (настоящее имя певицы) прокомментировал звездный пластический хирург Сергей Свиридов.
«Что на выступлении в Красноярске, что в Баку Глюкоза была не в лучшей форме. На внешность человека могут влиять различные факторы, в том числе и употребление каких-либо препаратов. Размашистые движения, шаткость походки певицы указывают на то, что Глюкоза действительно что-то принимала. Сама она утверждает, что это были антидепрессанты, так как сейчас у нее сложный жизненный период: судебные тяжбы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, смерть бабушки. Возможно, это действительно так. Что я могу сказать по поводу обесцвеченных бровей и черных губ? Ну хочет человек так выглядеть. Здесь сложно искать причину».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция
Эксперт утверждает, что в целом Глюкоза очень щепетильно относится к своей внешности и неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.
«Я внимательно проанализировал ее фотографии в юношестве, молодости и нынешние. Могу сказать, что она выполняла ринопластику. Изначально у нее был достаточно широкий, округлый кончик носа, мясистые ноздри, широкая спинка носа и небольшая горбинка. Выглядел нос массивно. А сейчас он у нее прямой, зауженный и более изящный. Также при возрастных изменениях в области верхних век обязательно формируется складка. У Натальи ее нет, так как она выполнила верхнюю блефаропластику. Также сейчас у Глюкозы достаточно выражена проекция скул, хотя в молодости они у нее были сглаженными. Это говорит о том, что была выполнена контурная коррекция филлерами в области скул. Это достаточно легкая косметологическая процедура. Также, возможно, артистка сделала небольшую коррекцию в области углов нижней челюсти. В молодости челюсть Глюкозы имела немного скошенный вид, а сейчас углы у нее достаточно подчеркнуты. Кстати, филлеры дают некую отечность. Возможно, еще и из-за этого Наталья имела не лучший внешний вид на выступлениях в Красноярске и Баку. Но в целом, операции и косметологические процедуры Глюкозы выполнены качественно, без искажения ее естественной красоты. Все выглядит очень натурально».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция
Пластический хирург отметил, что несмотря на возраст – певице 39 лет, у нее нет ни одного признака возрастных изменений. Все свои плюсы она подчеркнула, а минусы убрала.
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