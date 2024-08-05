«Действительно что-то принимала»: что случилось с внешностью Глюкозы

Пластический хирург Сергей Свиридов высказался о странном внешнем виде певицы Глюкозы во время выступления в Красноярске. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказал, что подвело звезду.

Выступление Глюкозы в Красноярске стало одним из главных скандалов этого лета. Артистка не только не попадала в ноты, но и трогала себя за неприличные места. Однако, не прошло и нескольких дней, как она появилась на фестивале в Баку в весьма странном образе с черными губами. А еще звезда в последнее время так обесцвечивает свои брови, что издалека кажется, что их попросту нет. Обновленную внешность Натальи Ионовой (настоящее имя певицы) прокомментировал звездный пластический хирург Сергей Свиридов.