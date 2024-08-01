Операции или усталость: врач объяснила изменения во внешности актера Прилучного
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Доктор эстетической медицины Наталья Михайлова прокомментировала новые фотографии Павла Прилучного, на которых поклонники заметили некоторые изменения во внешности актера. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».
«Павел Прилучный – очень симпатичный человек. Ему 36 лет. Он с хорошим, достаточно упругим контуром лица. Если сравнивать фотографии актера раньше и сейчас, то каких-то изменений, которые видны невооруженным глазом, например, изменение формы носа, подбородка, угла нижней челюсти, я не вижу».
Наталья Михайлова
Доктор эстетической медицины
Эксперт отметила, что необходимо учитывать факт внешних и внутренних факторов человека: усталости, самочувствия, настроения, того, как падает свет. Она напомнила, что иногда люди получаются на фотографиях не очень удачно, а иногда их даже сложно узнать.
«Использование серьезных косметологических процедур Павлом Прилучным я не вижу. Хотя не исключаю, что актер прибегает к уходовым процедурам для поддержания естественной молодости и красоты. Они незаметны и не меняют внешность человека».
Наталья Михайлова
Доктор эстетической медицины
Напомним, что актер Павел Прилучный после блокировки счетов приехал в налоговую и объяснил ситуацию с долгами. Он сфотографировался с сотрудниками, кадры попали в СМИ. Именно после этого фото начались разговоры о том, что звезда сериала «Мажор» мог что-то сделать со своим лицом.