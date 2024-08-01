Операции или усталость: врач объяснила изменения во внешности актера Прилучного

Напомним, что актер Павел Прилучный после блокировки счетов приехал в налоговую и объяснил ситуацию с долгами. Он сфотографировался с сотрудниками, кадры попали в СМИ. Именно после этого фото начались разговоры о том, что звезда сериала «Мажор» мог что-то сделать со своим лицом.