«Быть рядом сложно»: что на самом деле связывает Агату Муцениеце с Петром Дрангой
© Kashaev Pavel / East News
Пётр Дранга и Агата Муцениеце – новоиспеченная пара российского медийного пространства, которая привлекает пристальное внимание общественности. Они появляются вместе на светских мероприятиях, обнимаются и проводят семейные праздники. Так что между ними? Любовь или пиар? Многие задаются этим вопросом. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» поделилась своим мнением на этот счет.
Эксперт отметила, что Дранга – виртуозный исполнитель, который завораживает публику своими невероятными манипуляциями с аккордеоном. Он и композитор, и режиссер, поистине поражает масштабами своего таланта.
«Не влюбиться в такого харизматичного гения просто невозможно!»
Анна Осипова
Сваха
Она отметила: глядя на его игру, испытываешь не только усладу для слуха, но эстетическое удовольствие от его красоты и от того, как он кайфует от своего дела! По мнению свахи, вот и Агата не устояла, что вполне объяснимо.
«Любовь ли это? Однозначно, взаимный интерес. Две сильные личности, да еще и две «Рыбы» в одном аквариуме – весьма любопытное зрелище. Тут два варианта: либо кто-то кого-то съест, либо они будут вместе наслаждаться глубиной своих вод. Оба романтичные, противоречивые, глубокие натуры, точно испытывают друг к другу неподдельный интерес, так как представители водной стихии живут чувствами и эмоциями, поэтому играть не свои роли для них противоестественно»,
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова подчеркнула, что «Единица» - Агата (1 марта) – больше достигатор, первопроходец, победитель. «Восьмерка» - Пётр (8 марта) – больше философ, отшельник, трансформатор.
«Мне видится, что для Петра отношения с женщиной не являются жизненным приоритетом, хоть и могут вдохновлять какое-то время. Пока Агата будет являться его музой – они точно будут вместе. Но быть рядом с таким мужчиной очень сложно, но очень интересно. На данный момент, творчество для Петра является главным в жизни, поэтому рядом с ним я вижу уникальную женщину: красивую, умную, мудрую, неординарную и всегда новую для него. Посмотрим, справится ли с такой непростой ролью Агата, ведь только время покажет, как долго просуществует этот союз»,
Анна Осипова
Сваха