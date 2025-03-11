«Быть рядом сложно»: что на самом деле связывает Агату Муцениеце с Петром Дрангой

Пётр Дранга и Агата Муцениеце – новоиспеченная пара российского медийного пространства, которая привлекает пристальное внимание общественности. Они появляются вместе на светских мероприятиях, обнимаются и проводят семейные праздники. Так что между ними? Любовь или пиар? Многие задаются этим вопросом. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» поделилась своим мнением на этот счет.

Эксперт отметила, что Дранга – виртуозный исполнитель, который завораживает публику своими невероятными манипуляциями с аккордеоном. Он и композитор, и режиссер, поистине поражает масштабами своего таланта.