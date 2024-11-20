«Дадут фору молодежи»: чем Михаил Ширвиндт привлек молодую жену

Телеведущий Михаил Ширвиндт счастлив в браке со своей молодой женой Анастасией. Многие поклонники обсуждают и осуждают их разницу в возрасте. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что думает по поводу таких отношений.

Потомок знаменитой династии, Михаил Ширвиндт, привлекает внимание общественности не только своими творческими достижениями, но и личной жизнью. Известно, что продюсер на 32 года старше своей молодой супруги, и стал еще раз отцом в достаточно зрелом возрасте одновременно с рождением внуков.

Так каков союз двух людей, когда они из разных поколений? Со стороны 32 года – это целая жизнь, и кажется невозможным нахождение людей в таком союзе в понимании и гармонии. Часто есть предположения, что кто-то один использует другого.

По словам Анны, можно рассмотреть ситуацию с другой стороны. Возраст не всегда определяет способность любить, творить и наслаждаться жизнью.

«Как сваха, я могу сказать, что видела и молодых «старичков», и зрелых «зажигалок», которые дадут фору молодежи. И если у людей похожие взгляды, мировоззрение, а главное, интересы, то такой брак вполне может быть успешным и долговечным. Безусловно, что в таких отношениях главное – научиться договариваться и идти на компромиссы, и не факт, что это будет делать тот, кто старше, дабы удержать рядом «молодую кровь». Предполагаю, что в союзе Михаила и Анастасии, именно Анастасия готова уступать взрослому мужу, и уверена, что ей это удается», – поделилась сваха.

Осипова добавила, что Михаил с легкостью смог очаровать юную леди своей харизмой, блестящим интеллектом и чувством юмора, что зачастую не способны сделать мужчины из поколения Анастасии. По мнению эксперта, они меркли на его фоне.

«К тому же, представители огненной стихии, особенно «Львы», кем является Михаил, стремятся всегда находиться в центре внимания, у них должно быть все самое красивое, лучшее и непревзойденное, а спутница жизни – в особенности! Они щедры к своим близким и всегда находятся в эпицентре интересных событий. Ну как таким не очароваться?» – порассуждала сваха.

Анна подчеркнула, что время покажет, насколько искренние отношения между супругами. Но если в их союзе царит любовь, доверие, дружба и, что очень важно, общее дело, то это те кирпичики, на которых держится надежный фундамент их брака.

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