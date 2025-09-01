«Это не про моду на пластику»: почему 18-летняя дочь Борисовой решила изменить внешность

Чем это грозит подростку?

В 18 лет психика особенно внушаема. Любая неуверенность в себе легко закрепляется через чужое мнение или комментарии в соцсетях. Если ответом на боль становится хирургия, формируется опасный паттерн: «Не нравится — исправить скальпелем».

На сегодняшний день кумиры молодежи подают пластическую хирургию как норму. Подросткам продают ее как новую косметичку — быстро, доступно, «ничего страшного».