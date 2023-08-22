Не раньше, чем через полгода: какие операции помогут Ладе Дэнс вернуть красоту после аварии
Хирург Вдовин рассказал, какие операции вернут Ладе Дэнс красоту после аварии.
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Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, какие процедуры понадобятся певице Ладе Дэнс, чтобы вернуть красоту после аварии. Напомним, что в начале августа артистка попала в больницу с многочисленными травмами и порезами на лице.
По мнению эксперта, сначала с исполнительницей должны поработать хирурги – сшить все слои кожи. Чтобы к следующему этапу могли приступить уже пластические хирурги.
«Нужно все правильно подготовить к тому, чтобы мы могли заняться шлифовкой рубцов или работой с внутренними рубцами, которые могли образоваться вследствие полученных травм, чтобы кожа стала подвижной. После этого можно уже заниматься восстановлением и коррекцией каких-то визуальных несовершенств, например, пигментации и т.д. Как только у нее заживут крупные разрывы, уже можно говорить о косметологических процедурах: после шлифовок можно применять аппаратные методики, направленные на сокращение кожного лоскута и борьбу с какими-то другими визуальными несовершенствами. К слову сказать, для избавления от пигментации применяются как лазерные шлифовки кожи, так и радиоволновая энергия, например, игольчатый RF-лифтинг. Обе процедуры применяются не только для устранения морщин, пигментации, рубцов, но и осуществляют подтяжку кожи. Причем они могут применяться как самостоятельно, так и в протоколе по коррекции внешности».
Александр Вдовин
Пластический хирург
В случае, если у Лады Дэнс останется выраженная асимметрия, то можно прибегнуть к хирургической коррекции. Александр Вдовин отмечает, что в зависимости от зоны, это может быть блефаропластика, ринопластика, эндоскопический лифтинг или, наоборот, подтяжка средней зоны или нижней трети лица.
Специалист подчеркивает, что назначают ту или иную операцию по показаниям и не раньше, чем через полгода, так как должен пройти период восстановления после аварии.