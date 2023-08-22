Не раньше, чем через полгода: какие операции помогут Ладе Дэнс вернуть красоту после аварии

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, какие процедуры понадобятся певице Ладе Дэнс, чтобы вернуть красоту после аварии. Напомним, что в начале августа артистка попала в больницу с многочисленными травмами и порезами на лице.

По мнению эксперта, сначала с исполнительницей должны поработать хирурги – сшить все слои кожи. Чтобы к следующему этапу могли приступить уже пластические хирурги.