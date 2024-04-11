Творческий отпуск или бойкот на ТВ: куда и почему пропал Дмитрий Нагиев
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Дмитрий Нагиев – один из самых популярных телеведущих на отечественном телевидении. Много лет он работал на Первом канале, вел престижные премии, активно снимался в различных проектах. Однако два года назад шоумен резко ушел с ТВ и пропал. Сейчас Дмитрий по-прежнему является редким гостем на светских мероприятиях, а увидеть его можно только в театре и кино. Но почему исчез Нагиев и где он сейчас находится – узнал портал «Страсти».
Творческий путь Дмитрия Нагиева
Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Санкт-Петербурге в семье филолога и механика. Отец Нагиева мечтал о карьере актера и даже поступал в театральный вуз Москвы. После неудачного прослушивания он устроился на завод, но о несбывшейся мечте помнил всю жизнь.
Детство Дмитрия не было связано с творчеством: он занимался дзюдо и стал серебряным призером городского чемпионата. Закончив среднюю школу, Нагиев поступил в электротехнический институт, а затем отправился в армию. После демобилизации юноша решил осуществить мечту отца и поступил в Ленинградский театральный институт имени Н.К. Черкасова.
Будучи студентом, Нагиев играл в театре «Время», который сотрудничал с Германией. Заметив начинающего актера, зарубежные специалисты пригласили его в театр во Франкфурте-на-Майне. Там Дмитрий провел два года.
В 1995 году Нагиев вместе с Сергеем Ростом снялся в юмористическом шоу «Осторожно, модерн». Проект был тепло принят публикой, а образ прапорщика Задова стал визитной карточкой Дмитрия.
В 1999 году он снялся в сериале «Каменская». После этого его карьера пошла в гору: в фильмографии Дмитрия появились «Убойная сила», «Крот», «Русский спецназ».
В начале нулевых у Дмитрия началось сотрудничество с Первым каналом. По воспоминаниям Нагиева, Константин Эрнст высоко оценил его работы и назвал талантливым человеком. После подписания контракта Дмитрий стал бессменным ведущим федерального канала. С 2005 по 2014 года он вел спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки». В 2012 году его назначили ведущим «Голоса».
Нагиев не забывал и про актерскую карьеру. В 2012 году он появился в сериале «Кухня», который продлили на несколько сезонов. Через год его фильмография пополнилась проектом «Физрук».
В 2018 году Дмитрий снялся в рекламе МТС вместе с голливудским актером Тилем Швайгером. Во время съемок Нагиев выложил фото с коллегой и назвал его родственником из-за внешнего сходства.
Также в 2018 году Нагиев сыграл первую драматическую роль в фильме «Непрощенный». За эту работу он получил приз «За лучшую мужскую роль» на Открытом фестивале популярных киножанров «Хрустальный источник».
В 2021 году состоялась премьера сериала «Чикатило», в котором Дмитрий исполнил главную роль. По словам актера, он долго решался на участие в проекте. Нагиев не скрывает, что роль маньяка ему далась нелегко. Нагиев играл сложного героя с раздвоением личности, и из-за этого его «эмоционально растрепало».
В начале 2022 года на экраны ТВ вышел 9-й сезон шоу «Голос. Дети», который Нагиев вел вместе с Агатой Муцениеце. Также в феврале 2022 года Нагиев стал ведущим КВН вместо Александра Маслякова из-за его болезни. После съемок в передаче Дмитрий больше не появлялся в эфире ТВ.
В августе 2022 года Нагиев объявил о творческой паузе. Он отказался от съемок в «Голосе», светской жизни и перестал вести соцсети.
Паралич лицевого нерва Дмитрия Нагиева
Во время учебы в Ленинградском театральном институте Нагиев получил травму из-за переохлаждения. У Дмитрия онемела половина лица. Повреждение было настолько серьезным, что он не мог есть и пить. Медики диагностировали у него паралич лицевого нерва.
Нагиев делал физиотерапию, иглоукалывание, принимал лекарства, однако лечение было безрезультатным. Несмотря на старания врачей, ни одна мышца не функционировала как раньше.
Нагиеву удалось случайно восстановить подвижность мимики. Однажды он услышал звон падающих осколков. Испугавшись, Дмитрий почувствовал, что у него пошевелилась щека. Актер вновь мог улыбаться, разговаривать и принимать пищу без боли.
Несмотря на выздоровление, у Нагиева остались проблемы с глазами. Из-за яркого солнечного света у Дмитрия начинает закрываться левый глаз. Вот почему актер постоянно носит темные очки.
Тайные жены Дмитрия Нагиева
Несмотря на то, что Дмитрий Нагиев публичный человек, личную жизнь он скрывает. Из-за этого появляется немало слухов о его тайных романах. Телеведущий всегда пользовался большой популярностью у женщин, поэтому не удивительно, что и любовь у него в жизни была далеко не одна.
Известно, что официально шоумен был женат лишь один раз. Его супругой была литераторша Алиса Шер. В браке у них родился сын Кирилл, который, повзрослев, пошел по стопам отца и стал строить карьеру в кино. Но общий ребенок не помог сохранить отношения Дмитрия с женой, поэтому спустя 19 лет совместной жизни они развелись.
Расставание звездной пары было довольно скандальным. Дело в том, что Алиса написала книгу о Нагиеве, в которой упомянула, что в их браке был третий лишний – любовница телеведущего. Официальных подтверждений нет, но многие предполагают, что ею была Наталья Коваленко, с которой артист сошелся после развода. Она стала его «тайной женой».
Сам Дмитрий роман с Натальей не комментировал. Он лишь в одном из интервью упомянул, что счастлив с «генеральшей» и что у него есть еще один сын. Предположительно, ребенок от Коваленко – мальчик по имени Марк.
Но и это не все секреты личной жизни популярного телеведущего. Также ходят слухи об еще одной его семье, которую он построил с Анной Спектор. Пару неоднократно замечали папарацци. СМИ даже выяснили, что у женщины есть дочь, которая может быть третьим ребенком Нагиева. Однако официальных подтверждений романа до сих пор нет.
Дмитрий Нагиев после 2022 года – где находится телеведущий и чем занят
После 2022 года Дмитрий Нагиев пропал из публичного пространства. Он перестал посещать светские мероприятия, сниматься в проектах и даже вести социальные сети. На Первом канале информацию об его увольнении опровергали, заявляя, что он находится в творческом отпуске. Но вот когда он закончится – никто не уточняет.
В 2023 году Дмитрий после перерыва внезапно вернулся в соцсети с видеообращением. Он записал ролик, в котором объявил, что официально отказывается вести «Премию МУЗ-ТВ». Он отмечал, что получил предложение от организаторов, но предпочел не соглашаться.
«Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов», - сказал тогда Нагиев.
Однако даже спустя год после этого Дмитрий свое мнение не изменил. На пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2024» намекнули, что именно он может стать одним из ведущих церемонии. Но позже директор шоумена эту информацию опроверг, заявив, что этого точно не будет.
Известно, что, вопреки слухам, Нагиев после ухода с ТВ из России никуда не уезжал. Он вернулся к истокам – на театральную сцену. В прошлом году он гастролировал со спектаклем «Кыся». Также не оставил актер и кино. За последнее время с его участием вышли проекты «Эскортница» и «Кино про бандитов».
Кроме того, в марте 2024 года Дмитрий провел мастер-классы по актерскому мастерству в Дубае. Несмотря на то, что цены на билеты были довольно высокие – 19 марта они доходили до 299 тысяч рублей — их все равно быстро раскупили. В анонсах мероприятий шоумен обещал помочь людям «выйти на новый уровень уверенности».
Почему Дмитрий Нагиев стал популярен: мнение критика Сергея Соседова
О феномене популярности Дмитрия Нагиева портал «Страсти» решил спросить у критика и телеведущего Сергея Соседова. Он отметил, что считает артиста настоящим профессионалом. А секрет его востребованности на ТВ прост – он блестящий ведущий.
«Нагиев — блестящий ведущий, испровизационный, креативный, яркий, харизматичный, фактурный. Его успех закономерен. Он, несомненно, один из редких и самых лучших ведущих на ТВ. Его отсутствие, конечно, заметно, но об этом пусть лучше расскажут зрители», - подчеркнул Соседов.
Напомним, что 10 лет Нагиев был ведущим вокального шоу «Голос» на Первом канале. А после его ухода это место заняла Яна Чурикова. Как выяснилось, данный проект критик не смотрит. Но даже без ознакомления с ним он сделал вывод, что Дмитрий лучше своей коллеги.
«Сравнивать Чурикову с Нагиевым никак нельзя. Это совершенно разные уровни мастерства и масштаба», - заявил Сергей Соседов.
Сможет ли Дмитрий Нагиев вернуться на прежний уровень: мнение концертного директора
По мнению концертного директора Ольги Оркиной, время Дмитрия прошло. Пока он отсутствовал, в медийном поле появились новые лица и форматы шоу. При этом эксперт считает, что на сегодняшний день на ТВ нет достойной замены Нагиеву.
«Как таковой замену нет. Шоу «Голос» теперь ведет Яна Чурикова, с чем очень хорошо справляется. Это не так весомо, как если бы Дмитрия убрали из рекламы МТС. Там его основной заработок: он до сих пор крутится в рекламе и получает за это деньги», — высказалась Ольга.
Несмотря на творческую паузу, Ольга считает, что Нагиев поднял цену на частные выступления. Его райдер по-прежнему соответствует райдеру «вау-звезды»: в нем прописаны и машины бизнес-класса, и вип-залы.
«Мы же уже привыкли к таким условиям от звезд. Стоимость выступления Дмитрий начинались от 80-90 тысяч евро. Сегодня он получает заработок от рекламы МТС и корпоративов. Отсутствие в эфире федерального канала сказалось на его финансах. Он был эксклюзивным ведущим. Дмитрию платили не только за проекты», — заявила Ольга.
Концертный директор отметила, что на ТВ вновь показывают «Физрука» с участием Дмитрия. По мнению Ольги, Нагиев возвращается в медийное пространство.
«По практике видно, что продюсеры готовы даже переснимать программы, новогодние огоньки с «отмененными». Поэтому показ сериала может означать только то, что Дмитрий, хоть и старыми проектами, но возвращается в медийное пространство», — резюмировала эксперт.