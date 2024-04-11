Дмитрий Нагиев – один из самых популярных телеведущих на отечественном телевидении. Много лет он работал на Первом канале, вел престижные премии, активно снимался в различных проектах. Однако два года назад шоумен резко ушел с ТВ и пропал. Сейчас Дмитрий по-прежнему является редким гостем на светских мероприятиях, а увидеть его можно только в театре и кино. Но почему исчез Нагиев и где он сейчас находится – узнал портал «Страсти».

Творческий путь Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Санкт-Петербурге в семье филолога и механика. Отец Нагиева мечтал о карьере актера и даже поступал в театральный вуз Москвы. После неудачного прослушивания он устроился на завод, но о несбывшейся мечте помнил всю жизнь.

Детство Дмитрия не было связано с творчеством: он занимался дзюдо и стал серебряным призером городского чемпионата. Закончив среднюю школу, Нагиев поступил в электротехнический институт, а затем отправился в армию. После демобилизации юноша решил осуществить мечту отца и поступил в Ленинградский театральный институт имени Н.К. Черкасова.

Будучи студентом, Нагиев играл в театре «Время», который сотрудничал с Германией. Заметив начинающего актера, зарубежные специалисты пригласили его в театр во Франкфурте-на-Майне. Там Дмитрий провел два года.

В 1995 году Нагиев вместе с Сергеем Ростом снялся в юмористическом шоу «Осторожно, модерн». Проект был тепло принят публикой, а образ прапорщика Задова стал визитной карточкой Дмитрия.

В 1999 году он снялся в сериале «Каменская». После этого его карьера пошла в гору: в фильмографии Дмитрия появились «Убойная сила», «Крот», «Русский спецназ».

В начале нулевых у Дмитрия началось сотрудничество с Первым каналом. По воспоминаниям Нагиева, Константин Эрнст высоко оценил его работы и назвал талантливым человеком. После подписания контракта Дмитрий стал бессменным ведущим федерального канала. С 2005 по 2014 года он вел спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки». В 2012 году его назначили ведущим «Голоса».

Нагиев не забывал и про актерскую карьеру. В 2012 году он появился в сериале «Кухня», который продлили на несколько сезонов. Через год его фильмография пополнилась проектом «Физрук».

В 2018 году Дмитрий снялся в рекламе МТС вместе с голливудским актером Тилем Швайгером. Во время съемок Нагиев выложил фото с коллегой и назвал его родственником из-за внешнего сходства.

Также в 2018 году Нагиев сыграл первую драматическую роль в фильме «Непрощенный». За эту работу он получил приз «За лучшую мужскую роль» на Открытом фестивале популярных киножанров «Хрустальный источник».

В 2021 году состоялась премьера сериала «Чикатило», в котором Дмитрий исполнил главную роль. По словам актера, он долго решался на участие в проекте. Нагиев не скрывает, что роль маньяка ему далась нелегко. Нагиев играл сложного героя с раздвоением личности, и из-за этого его «эмоционально растрепало».

В начале 2022 года на экраны ТВ вышел 9-й сезон шоу «Голос. Дети», который Нагиев вел вместе с Агатой Муцениеце. Также в феврале 2022 года Нагиев стал ведущим КВН вместо Александра Маслякова из-за его болезни. После съемок в передаче Дмитрий больше не появлялся в эфире ТВ.

В августе 2022 года Нагиев объявил о творческой паузе. Он отказался от съемок в «Голосе», светской жизни и перестал вести соцсети.