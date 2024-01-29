«Будет сталкиваться с деформацией»: что певец Шура сделал со своей внешностью
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Певец Шура несколько лет назад смог похудеть на рекордные 40 килограммов. Но потом, по его же признанию, стал нарушать все правила ПП, и лишние кило решили снова вернуться. Тем не менее выглядит артист, даже с небольшой прибавкой веса, очень достойно. Известный пластический хирург Александр Вдовин в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» по фотографии певца дал рекомендации, как ему лучше ухаживать за собой и стоит ли прибегать к пластике.
«Шура выглядит неплохо, хотя то, что он сорвался и перестал правильно питаться, не очень хорошо. В прежнем весе ему было и самому комфортнее, о чем, впрочем, он и сам говорит. К тому же у певца — деформационный тип старения кожи лица, поэтому ему особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы не набирать лишние килограммы. Иначе он будет сталкиваться с деформацией кожи лица (из-за избыточного подкожно-жирового слоя), ярко-выраженными носогубными складками, которые в будущем могут превратиться в «морщины марионетки», а также с брылями и вторым подбородком. Именно поэтому людям с деформационным типом старения кожи лица так важно держаться в одном весе».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Эксперт подчеркнул, что в целом Шура выглядит неплохо. Но более точные рекомендации можно дать только во время личных приемов, так как фотографии с фильтрами и фотошопом не всегда могут показать правильную картину. Но в любом случае видно, что у него хорошее качество и плотность кожи, нет выраженных морщин.
«Чтобы продолжать поддерживать кожу в таком же состоянии, ему можно посоветовать делать процедуры из стандартного «омолаживающего» набора. Это - игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Каждую из этих процедур можно делать где-то один раз в год или полтора. Частоту обычно варьируют в зависимости от качества и плотности кожи. Но в любом случае эти методики дают долговременный и видимый результат, неслучайно их все называют альтернативой хирургическим операциям и безоперационной подтяжкой лица».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Специалист отмечает, что при похудении часто наблюдается, как лицо не всегда «поспевает» за этими изменениями. Вдовин не исключает, что у Шуры именно такая ситуация.
«Для того, чтобы изменилось и лицо, можно воспользоваться несколькими способами. Это липосакция в зоне подбородка аппаратом Face Tite, которая всегда дает видимый эффект. Обычно говорят: надо сделать эту процедуру и «у лица появится фигура». Также можно посоветовать удаление комков Биша и коррекцию слизистой. И, наконец, хорошие результаты даст коррекция верхнего века с помощью блефаропластики верхнего века — взгляд сразу становится более молодым и открытым».
Александр Вдовин
Пластический хирург
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