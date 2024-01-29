«Будет сталкиваться с деформацией»: что певец Шура сделал со своей внешностью

«Шура выглядит неплохо, хотя то, что он сорвался и перестал правильно питаться, не очень хорошо. В прежнем весе ему было и самому комфортнее, о чем, впрочем, он и сам говорит. К тому же у певца — деформационный тип старения кожи лица, поэтому ему особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы не набирать лишние килограммы. Иначе он будет сталкиваться с деформацией кожи лица (из-за избыточного подкожно-жирового слоя), ярко-выраженными носогубными складками, которые в будущем могут превратиться в «морщины марионетки», а также с брылями и вторым подбородком. Именно поэтому людям с деформационным типом старения кожи лица так важно держаться в одном весе».