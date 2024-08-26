«Ботокс не берет!»: пластический хирург раскрыл секрет молодости Алены Хмельницкой

Актрисе Алене Хмельницкой 53 года, но поклонники отмечают, что выглядит она значительно моложе. При этом сама артистка утверждает, что не только не делает пластических операций, но даже не колет ботокс, а обходится лишь некоторыми косметологическими процедурами. Не лукавит ли звезда кинематографа? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.

Специалист подчеркнул, что Алена Хмельницкая – очень красивая женщина, которая выглядит свежее своих лет. У нее хорошая кожа, овал лица, она сохранила стройность. По мнению Сергея, Алена не лукавит, когда говорит, что не прибегала к пластике. Правильная косметология всегда улучшает и омолаживает человека: повышает эластичность кожи, улучшает контуры тела, убирает сосуды, пигменты, расширенные поры и даже создает некоторый эффект натяжения. Например, ультразвуковой SMAS-лифтинг хорошо натягивает среднюю, нижнюю зоны лица и шею. Особенно хороший результат получается у пациентов с изящными формами лица, небольшим весом, как у Хмельницкой.