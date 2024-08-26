«Ботокс не берет!»: пластический хирург раскрыл секрет молодости Алены Хмельницкой
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Актрисе Алене Хмельницкой 53 года, но поклонники отмечают, что выглядит она значительно моложе. При этом сама артистка утверждает, что не только не делает пластических операций, но даже не колет ботокс, а обходится лишь некоторыми косметологическими процедурами. Не лукавит ли звезда кинематографа? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.
Специалист подчеркнул, что Алена Хмельницкая – очень красивая женщина, которая выглядит свежее своих лет. У нее хорошая кожа, овал лица, она сохранила стройность. По мнению Сергея, Алена не лукавит, когда говорит, что не прибегала к пластике. Правильная косметология всегда улучшает и омолаживает человека: повышает эластичность кожи, улучшает контуры тела, убирает сосуды, пигменты, расширенные поры и даже создает некоторый эффект натяжения. Например, ультразвуковой SMAS-лифтинг хорошо натягивает среднюю, нижнюю зоны лица и шею. Особенно хороший результат получается у пациентов с изящными формами лица, небольшим весом, как у Хмельницкой.
«Вполне возможно, что регулярное выполнение этой процедуры позволяет Алене иметь такой хороший, четко выраженный овал и среднюю зону лица. Но признаков пластических операций у актрисы я не вижу. Генетически у нее очень хорошая предрасположенность к сохранению формы лица, которую с помощью правильных косметологических процедур она может поддерживать в свои 53 года».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция
В интервью Алена Хмельницкая утверждает, что не пользуется ботоксом, потому что он ее попросту «не берет». Наш эксперт объяснил причину этого явления.
«Действительно, есть два-три процента людей, имеющих нечувствительность к ботоксу. Связано это с тем, что в детском или юношеском возрасте у человека был контакт с ботоксом, который иногда содержится в консервированных продуктах. При их употреблении иммунная система человека знакомится с небольшими дозами ботулотоксина. Этого достаточно, чтобы в период формирования иммунитета образовались антитела к ботоксу и в будущем при его введении он быстро уничтожался. Таким пациентам очень сложно поддерживать, например, гладкость лба, шеи. Но Алена генетически сложена так, что у нее, скорее всего, и мимика не выражена, и ткани легкие. Поэтому она может обходиться без ботокса, применяя другие элементы косметологии».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция
Специалист высказался о том, нужны ли Алене Хмельницкой какие-либо операции. Сергей подчеркнул, что пластика все равно всем людям нужна. Так как, если гравитационный птоз (опущение тканей) не наступает в 53 года, то он все равно появится, к примеру, в 60-65 лет. Происходит такой момент, когда косметология уже не срабатывает. А при помощи пластики в такой ситуации можно омолодиться за счет трех операций: SMAS-лифтинга лица и шеи, блефаропластики (пластики век) и эндоскопической подтяжки лица с дополнением липофилинга. Это безрубцовые операции, дающие очень выраженный эффект омоложения.
«Рано или поздно Алене их нужно будет выполнить. Впрочем, уже сейчас ей очень не повредит блефаропластика, потому что в области верхних век у нее есть кожный избыток, который никуда не денется даже при лазерной шлифовке. А при блефаропластике эффект будет очень натуральным. Взгляд станет свежее и моложе. Также в области нижних век Алене не помешает удалить грыжевые мешки и все будет хорошо! При этом Алена никак не изменится, а все будут отмечать, что она, к примеру, очень хорошо отдохнула».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция