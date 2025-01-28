«Большая редкость в шоу-бизнесе»: что делает с лицом Денис Клявер

Певец Денис Клявер – один из тех, кто с возрастом становится только привлекательнее. Известный музыкант, участник дуэта «Чай вдвоем», он всегда отличался харизматичной внешностью и с годами обрел не второй подбородок, а лишь еще большую, по сравнению с прошлым, мужественность. Однако в шоу-бизнесе немало артистов, кто прибегает к косметологическим процедурам, чтобы подчеркнуть естественную красоту или справиться с возрастными изменениями. Пластический хирург Лев Соцкий разобрал в беседе с сайтом «Страсти», как Денис Клявер сохраняет безупречный внешний вид и прибегает ли к помощи хирургов в погоне за привлекательностью.

«Мужчины в целом выглядят моложе своих лет за счёт особенностей строения лица», — объясняет Лев Соцкий. «У них выражен костный скелет, сильная нижняя челюсть и плотная кожа. Эти факторы замедляют возрастные изменения. Например, у мужчин реже образуются «брыли», второй подбородок или плывущий овал лица. Если человек поддерживает нормальный вес, такие проблемы могут не возникнуть вовсе.

Но у мужчин рано появляются иные признаки старения. Самая распространённая проблема — грыжи нижних век и малярные мешки. Это связано с анатомическими особенностями и генетикой. У Дениса Клявера такие изменения есть, но они не портят внешность, подчёркивает Лев Соцкий. Морщинки вокруг глаз, лёгкие мешки — это естественные возрастные изменения, которые придают лицу живость и характер.