«Большая редкость в шоу-бизнесе»: что делает с лицом Денис Клявер
© Starface.ru
Певец Денис Клявер – один из тех, кто с возрастом становится только привлекательнее. Известный музыкант, участник дуэта «Чай вдвоем», он всегда отличался харизматичной внешностью и с годами обрел не второй подбородок, а лишь еще большую, по сравнению с прошлым, мужественность. Однако в шоу-бизнесе немало артистов, кто прибегает к косметологическим процедурам, чтобы подчеркнуть естественную красоту или справиться с возрастными изменениями. Пластический хирург Лев Соцкий разобрал в беседе с сайтом «Страсти», как Денис Клявер сохраняет безупречный внешний вид и прибегает ли к помощи хирургов в погоне за привлекательностью.
«Мужчины в целом выглядят моложе своих лет за счёт особенностей строения лица», — объясняет Лев Соцкий. «У них выражен костный скелет, сильная нижняя челюсть и плотная кожа. Эти факторы замедляют возрастные изменения. Например, у мужчин реже образуются «брыли», второй подбородок или плывущий овал лица. Если человек поддерживает нормальный вес, такие проблемы могут не возникнуть вовсе.
Но у мужчин рано появляются иные признаки старения. Самая распространённая проблема — грыжи нижних век и малярные мешки. Это связано с анатомическими особенностями и генетикой. У Дениса Клявера такие изменения есть, но они не портят внешность, подчёркивает Лев Соцкий. Морщинки вокруг глаз, лёгкие мешки — это естественные возрастные изменения, которые придают лицу живость и характер.
«В возрасте 40-45 лет мужчины часто выглядят лучше, чем в молодости. Лицо становится более мужественным, брутальным, что воспринимается как черты зрелости и надёжности. Примером может служить Брэд Питт: многие считают, что сейчас он выглядит лучше, чем в 20-30 лет. Денис Клявер — ещё один представитель этой категории. Его возрастные изменения объясняются тем, что с возрастом у мужчин усиливается рельефность черт лица, исчезает юношеская пухлость, а кожа приобретает более фактурный вид. Такая трансформация делает лицо выразительным, интересным и безусловно привлекательным»,
Соцкий Лев Витальевич
Пластический хирург экспертного уровня, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории
Однако же несмотря на природные данные, в современном мире мужчины все же порой вынуждены прибегать к косметологическим процедурам, чтобы сохранить молодость. И здесь Лев Соцкий уверен: Денис Клявер не исключение.
«У него абсолютно гладкий лоб, нет морщин в межбровной области. Это явные признаки использования ботокса. Ботулотоксин помогает расслабить мышцы, предотвращая образование морщин»,
Соцкий Лев Витальевич
Пластический хирург экспертного уровня, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории
Кроме того, качество кожи артиста указывает на регулярный профессиональный уход. Возможно, он делает процедуры с использованием мезонитей или аппаратные методики, такие как лазерное омоложение. Эти технологии способствуют подтяжке кожи и улучшению её текстуры.
Соцкий исключает наличие пластических операций у Дениса Клявера. По его словам, хирургического вмешательства в лице артиста не видно. Возрастные изменения, такие как морщины вокруг глаз и лёгкие мешки под ними, выглядят естественно и гармонично поэтому, скорее всего, Денис и не стремиться лечь под нож, дабы добиться идеала. Критических изменений в его внешности нет.
«У Клявера нет признаков масштабных подтяжек или операций. Это большая редкость в шоу-бизнесе, где стремление к вечной молодости зачастую приводит к неестественному виду»,
Соцкий Лев Витальевич
Пластический хирург экспертного уровня, кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории
Денис Клявер невольно показывает, что современный мужчина может выглядеть привлекательно в любом возрасте, сочетая естественные данные с достижениями современной косметологии, а именно ее влияние помогает артисту поддерживать себя в привлекательной форме. По мнению Льва Соцкого, такой подход можно назвать золотой серединой.
«Ухоженность — это не обязательно пластические операции. Регулярный уход за кожей, поддержание нормального веса и здорового образа жизни: вот что работает в долгосрочной перспективе», — подчёркивает хирург.
Для тех, кто хочет следовать примеру артиста, Соцкий советует:
● Проконсультироваться с косметологом для подбора индивидуального ухода.
● Следить за мимической активностью — при необходимости использовать ботокс.
● Обращать внимание на качество кожи: поддерживать её увлажнение и упругость с помощью процедур и правильного питания.
Денис Клявер — пример того, как возрастные изменения могут стать преимуществом, а не недостатком. Его харизматичная внешность сочетает естественные черты и умеренное использование косметологических процедур. Такой баланс помогает артисту выглядеть эффектно и сохранять статус одного из самых привлекательных мужчин отечественного шоу-бизнеса. И это ещё раз доказывает: возраст — это не повод сдаваться, а возможность стать лучше, если подходить к вопросу разумно и с чувством меры.
Ранее пластический хирург Лев Соцкий высказался о внешности актера Павла Прилучного.