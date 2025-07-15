«Боится старости, это не про красоту»: почему Пугачева после похудения выглядит болезненно

«Человек, который привык себя перекраивать, заботиться о себе не станет. Ведь ЗОЖ – это именно про заботу и там нет места пластике. Примадонна боится старости, боится морщин и естественных процессов в организме и поэтому постоянно пытается это исправить. Но если посмотреть на ее лицо – все видно невооруженным взглядом. Это не про красоту. Надеюсь, что никто из здравомыслящих женщин не будет следовать ее примеру»,