«Боится старости, это не про красоту»: почему Пугачева после похудения выглядит болезненно
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Певица Алла Пугачева на свежих кадрах из Юрмалы удивила публику похудевшей фигурой и лицом. Некоторые поклонники отметили, что 76-летняя артистка стала выглядеть болезненно. Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, как Пугачева избавилась от лишнего веса и идет ли ей нынешний вид.
«Зная любовь Пугачевой к пластической хирургии, ее текущий вес – явно помощь со стороны. Ни о каком ЗОЖ (питании и спорте) тут, думаю, и речи не идет. Скорее всего это «Оземпик» или «Мунджаро», аппаратная косметология и, возможно, очередные операции»,
Анна Цуканова
Врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог
По мнению эксперта, вряд ли артистка расскажет правду, но история жизни говорит сама за себя. Ведь Пугачева известна тем, что меняла свою внешность.
«Человек, который привык себя перекраивать, заботиться о себе не станет. Ведь ЗОЖ – это именно про заботу и там нет места пластике. Примадонна боится старости, боится морщин и естественных процессов в организме и поэтому постоянно пытается это исправить. Но если посмотреть на ее лицо – все видно невооруженным взглядом. Это не про красоту. Надеюсь, что никто из здравомыслящих женщин не будет следовать ее примеру»,
Анна Цуканова
Врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог
Нутрициолог отметила, что без вспомогательных средств певица выглядела бы полной, как раньше. Ее тип фигуры – яблоко, предрасполагает к набору массы в области живота.
«Висцеральный жир (жир вокруг внутренних органов) опасен для здоровья, т.к. значимо повышает риски различных заболеваний, в том числе сахарного диабета, гипертонии, инфарктов и т.д. Людям с таким типом фигуры сложнее дается похудение, поэтому многие прибегают не к самым безопасным методам, что и сделала Пугачева. Это ее выбор»,
Анна Цуканова
Врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог