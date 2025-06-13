«Гормоны рулят, откладывая жиры про запас»: что происходит с располневшей Верой Брежневой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после отъезда из России и развода с продюсером Константином Меладзе потеряла былую привлекательность. Поклонники 43-летней артистки обратили внимание на ее изменившуюся фигуру и отметили, что она набрала вес. Врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог Анна Цуканова рассказала сайту «Страсти», с чем связаны лишние килограммы Веры, и сможет ли певица вернуть былую стройность.

Как отметила специалист, для своего возраста Вера Брежнева выглядит очень даже презентабельно. Однако, развод и проблемы с работой весьма плачевно повлияли на ее психоэмоциональное состояние, и звезда, как и многие женщины, стала заедать свои эмоции. Попросту говоря, она не справилась с навалившимися на нее проблемами, и самый доступный антидепрессант, а именно еда, стал ее отдушиной.