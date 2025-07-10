Сергей Бурунов намекнул, что пока не готов к помолвке с молодой возлюбленной

Актер Сергей Бурунов намекнул в разговоре с журналистами, что пока не готов к помолвке с молодой возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал.

Звезда продолжительное время встречается с предпринимательницей Екатериной Леви. Они перестали скрывать отношения, а Бурунов прямо говорит, что пришел со своей «девушкой».

Пара впервые появилась вместе в июне 2023 года на свадьбе Гарика Харламова. С тех пор 48-летний Бурунов и его возлюбленная периодически попадают в объективы папарацци, но детали их отношений актер предпочитает не афишировать.

Хотя Леви уже давно стала его официальной спутницей, до помолвки дело не дошло. И причина — в осознанной осторожности Бурунова.

«Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — признался мужчина.

Бурунов добавил, что он не мастер в бытовых вопросах (например, не умеет готовить), а главное — опасается повторения прошлых ошибок. До встречи с Леви у него уже был неудачный опыт в личной жизни, и теперь он предпочитает не торопиться.

«Это время покажет (встретил ли женщину мечты. — Прим. ред.). А критерии простые. Слушайте, много-то не надо. Забота и быть услышанным», — объяснил Сергей.

Ранее актер Сергей Бурунов вспомнил, как расплакался в магазине из-за выходного.