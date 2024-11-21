«Безумно напрягает и расстраивает»: найдет ли Анна Семенович счастье с женатым возлюбленным

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович объявила о романе с бизнесменом Денисом Шреером, который оказался женат. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», сложится ли у артистки личная жизнь и смущает ли ее семейное положение мужчины.

Ни для кого не секрет, что Анна Семенович до недавнего времени безнадежно пыталась создать семью. Безусловно, были романы и отношения, но до настоящего счастья дело так и не дошло. Все подруги замужем, у них уже по двое детей, а она все в девках.

Что является препятствием к личному счастью Анны? Ее звездный статус? Яркая внешность? Большая грудь? Увенчается ли попытка стать счастливой на этот раз?

«Семенович – эффектная молодая женщина. «Рыбы» по гороскопу, Анна романтичная, страстная, позитивная и яркая натура. Стремление к любви для нее также естественно, как дыхание», - поделилась Осипова.

Она напомнила, что новый возлюбленный Анны не скрывает, что официально состоит в браке. Семенович рьяно защищает своего спутника во всех интервью, дает комментарии, как это все не имеет значение для них, но читая по лицу Анны становится понятно, что ее это безумно напрягает и расстраивает.

«Существуют обычные формальности, которые, как всем кажется, никак не влияют на настоящую любовь, пусть так и случится в паре Анны и Дениса, но Вселенная часто играет по своим правилам. Радует одно, что мужчина оказался честными и не стал скрывать свое настоящее семейное положение», – пояснила сваха.

Осипова убеждена, что Анна принадлежит к типу женщин, которые с самого детства воображают себя в свадебном платье, потом с малышом в коляске на прогулке, а потом в окружении большой и дружной семьи. А есть женщины, которые вообще об этом не думают. Так вот у вторых все получается гораздо проще и быстрее, а первые, за счет избыточного стремления во что бы то ни стало достичь цели, долгие годы не могут до нее дойти.

«Анна просто устала быть одна. А Денис появился в нужное время и в нужном месте. Можно сказать, все легло как по маслу. Время покажет, но дай Бог, чтобы у ребят случилась настоящая любовь и Анна, наконец, обрела счастье полноценной семьи и материнства, о котором она мечтала долгие годы», – добавила сваха.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, чем Михаил Ширвиндт привлек молодую жену.