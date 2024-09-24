«Бежит по жизни»: почему Седокова на самом деле разводится с молодым мужем
© Starface.ru
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала отношения певицы Анны Седоковой и информацию о ее разводе с баскетболистом Янисом Тиммой.
Анна Седокова – одна из трех участниц золотого состава «ВИА Гра». После ухода из группы ей пророчили забвение, но она сумела не только «удержаться в обойме», но и предстать перед зрителями в качестве актрисы, писательницы и телеведущей.
«Как невероятно красивая молодая женщина, которая находится в медиа-пространстве, Анна привлекает внимание к своей персоне не столько своим творчеством, сколько своей бурной личной жизнью, так как отношений и браков за плечами у звезды великое множество».
Анна Осипова
Сваха
В конце 2019 года стало известно о бурном романе Анны с баскетболистом Янисом Тиммой, который, по слухам, ради знойной красавицы бросил жену с маленьким ребенком, что вызвало бурю негодования и приклеило к Седоковой клеймо разлучницы. Пара то сходилась, то расходилась, в общем, отношения влюбленных не были похожи на тихую гавань.
«Уверена, что «заводилой» в конфликтах была именно Анна. Огненный «Стрелец» по гороскопу, Седокова очень энергичная, быстрая, рисковая, которая бежит по жизни не оглядываясь. Янис же, напротив, спокойный, ранимый, и как многие мужчины, представители водного «Рака», медлительный и вдумчивый, что сложно для восприятия фееричной Анны».
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила: парадокс заключается в том, что по статистике, очень часто именно такие пары живут долго и счастливо, несмотря на разногласия, противоречия и полную противоположность друг другу.
«Я не удивлюсь, если романтичный Янис вновь покорит сердце пламенной Амазонки и пара воссоединится!»
Анна Осипова
Сваха
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему жена простила Мазаеву тайную дочь и алкогольную зависимость.