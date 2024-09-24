«Бежит по жизни»: почему Седокова на самом деле разводится с молодым мужем

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала отношения певицы Анны Седоковой и информацию о ее разводе с баскетболистом Янисом Тиммой.

Анна Седокова – одна из трех участниц золотого состава «ВИА Гра». После ухода из группы ей пророчили забвение, но она сумела не только «удержаться в обойме», но и предстать перед зрителями в качестве актрисы, писательницы и телеведущей.