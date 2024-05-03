«Алла в нем сразу разглядела»: почему Пугачева влюбилась в Галкина* и осталась с ним
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Певица Алла Пугачева и Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) – одна из самых обсуждаемых звездных пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что «творят» эти двое, нам всегда будет интересно наблюдать за их жизнью, потому что они ломают привычные стереотипы, укоренившиеся в головах наших соотечественников. У кого-то они вызывают удивление, у кого-то ненависть, а у кого-то настоящее восхищение. Но равнодушными не остается никто.
Как могло так получиться, что люди с такой большой разницей в возрасте столько лет вместе? Да очень просто! Об этом сайту «Страсти» рассказала сваха Анна Осипова.
Сваха отметила, что исполнительница и юморист являются добрыми друзьями с огромным творческим потенциалом. По ее мнению, эти двое талантливы, имеют общие жизненные ценности и похожее чувство юмора. Именно это, по словам Анны, считается самым прочным фундаментом долгих и гармоничных семейных отношений.
«Что бы ни говорили злые языки, только в этом союзе Алла чувствует себя не локомотивом, а маленькой девочкой, которая находится под защитой сильного мужчины, который окружил ее любовью и заботой не на словах, а реально взял за нее ответственность. А мужественность и достоинство не определяются паспортным возрастом».
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что люди бывают разными: в 60 безответственными и инфантильными, а в 30 – настоящими, а не игрушечными мужчинами с огромным жизненным потенциалом. По ее мнению, Максим* оказался именно таким, что «Алла в нем сразу разглядела».
«Только в браке с Галкиным*, Пугачева решилась на повторное материнство, потому что как мудрая женщина с богатым жизненным опытом, она интуитивно почувствовала, что именно этот мужчина способен стать любящим отцом их общим детям, в чем ни разу не ошиблась! Стоит только взглянуть на их прекрасных наследников, как становится очевидным, что они растут в любви, заботе и уважении друг к другу».
Анна Осипова
Сваха
Анна добавила, что сама Алла Борисовна со временем становится только лучше, как хороший коньяк. И дело не в пластической хирургии, а именно в любви.
«Глядя на Аллу становится понятно, что так может выглядеть только женщина, которая нежно любима и любит в ответ, и никак иначе! Они являются большой ценностью друг для друга, в их паре царит любовь, дружба и доверие. А это и есть те важнейшие три кита, на которых зиждется их долгий и счастливый брак, разрушить который невозможно, так как не придумана еще та сила, которая на это способна!»
Анна Осипова
Сваха
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, могут ли Ольга Бузова и Филипп Киркоров создать семью.
*признан иноагентом на территории РФ