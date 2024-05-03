«Алла в нем сразу разглядела»: почему Пугачева влюбилась в Галкина* и осталась с ним

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) – одна из самых обсуждаемых звездных пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что «творят» эти двое, нам всегда будет интересно наблюдать за их жизнью, потому что они ломают привычные стереотипы, укоренившиеся в головах наших соотечественников. У кого-то они вызывают удивление, у кого-то ненависть, а у кого-то настоящее восхищение. Но равнодушными не остается никто.

Как могло так получиться, что люди с такой большой разницей в возрасте столько лет вместе? Да очень просто! Об этом сайту «Страсти» рассказала сваха Анна Осипова.

Сваха отметила, что исполнительница и юморист являются добрыми друзьями с огромным творческим потенциалом. По ее мнению, эти двое талантливы, имеют общие жизненные ценности и похожее чувство юмора. Именно это, по словам Анны, считается самым прочным фундаментом долгих и гармоничных семейных отношений.