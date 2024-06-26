«Бесконечного терпения не хватило»: почему Алсу годами скрывала проблемы в браке

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни певицы Алсу и порассуждала о том, что будет с артисткой после громкого развода с Яном Абрамовым.

Специалист назвала артистку «олицетворением нежности и красоты нашего порочного шоу-бизнеса». Впечатление, что время не властно над ней и с годами, как хороший коньяк, Алсу становится только лучше.

Карьера певицы началась в 1998 году с громкого прорыва роскошным клипом «Зимний сон», который был придуман гениальным продюсером, где приняли участие легендарные актеры Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Этот маленький кино-шедевр до сих пор является жемчужиной нашей шоу-индустрии и одним из ярких художественных побед в карьере Алсу.

Певица воспитана в семье с традиционными понятиями о семейных ценностях и, в 2006 году выходя замуж за Яна Абрамова, однозначно была уверена, что брак – это навсегда.