«Бесконечного терпения не хватило»: почему Алсу годами скрывала проблемы в браке
© Lomohov Anatoly/East News
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни певицы Алсу и порассуждала о том, что будет с артисткой после громкого развода с Яном Абрамовым.
Специалист назвала артистку «олицетворением нежности и красоты нашего порочного шоу-бизнеса». Впечатление, что время не властно над ней и с годами, как хороший коньяк, Алсу становится только лучше.
Карьера певицы началась в 1998 году с громкого прорыва роскошным клипом «Зимний сон», который был придуман гениальным продюсером, где приняли участие легендарные актеры Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Этот маленький кино-шедевр до сих пор является жемчужиной нашей шоу-индустрии и одним из ярких художественных побед в карьере Алсу.
Певица воспитана в семье с традиционными понятиями о семейных ценностях и, в 2006 году выходя замуж за Яна Абрамова, однозначно была уверена, что брак – это навсегда.
«Стоит заметить, что это не просто брак обычных людей, а слияние двух благородных семейств, что являлось только бонусом и, как казалось окружающим, цементом в отношениях молодых».
Анна Осипова
Сваха
В лучших традициях счастливого союза певица родила мужу троих прекрасных детей, и внешне эти отношения производили впечатление несокрушимой крепости. В разные годы шоу-бизнес сотрясали новости о разводе той или иной звездной пары, а Алсу и Абрамов продолжали оставаться самой крепкой парой в этом водовороте страстей. По мнению певицы, залогом гармоничных отношений в семье являются мудрость и терпение, чем, безусловно, обладает Алсу будучи Раком по гороскопу, для которой семья, муж и дети являются главными составляющими счастливой жизни.
Анна Осипова считает, что, несмотря на статус звезды, на протяжении всего периода брака с Абрамовым, Алсу находилась в тени своего мужа и выходила в свет от случая к случаю, приковывая взгляды присущей ей элегантностью и безупречным вкусом, но оставаясь всегда невероятно скромной и обаятельной. Как истинная хранительница очага, всегда сохраняя благородное молчание о своей личной жизни за тенью фирменной загадочной улыбки.
Все тайное становится явным и, как гром среди ясного неба, в 2024 году грянул развод.
«Я уверена, что это решение зрело давно и трещина между супругами увеличивалась не один год, учитывая невероятное терпение и прощение Алсу. Так делала ее мама в браке с отцом, тоже самое повторяла Алсу в своих отношениях, но видимо, даже ее бесконечного терпения не хватило, чтобы сохранить этот брак».
Анна Осипова
Сваха
Сваха привела в пример цитату – «Хорошие девочки попадают в Рай, а плохие – куда захотят». Алсу же не придерживалась данного принципа, но и ее благородные черты не смогли гарантировать стабильные отношения.
«Терпеть и мечтать о том, что человек рядом изменится в лучшую сторону также бесперспективно, как не верить, что после ночи наступит день».
Анна Осипова
Сваха
Сваха порассуждала о том, что произойдет в жизни певицы после развода. Она убеждена, что у звезды все будет хорошо.
«Алсу – красивая и талантливая молодая леди, и я уверена, что она, наконец, вдохнет полной грудью и насладится этой прекрасной жизнью, где можно быть собой и больше не скрывать за очаровательной улыбкой свое разбитое сердце. А настоящий мужчина, мудрый и понимающий, обязательно притянется в ее жизнь, который будет созвучен именно с ней, чего я ей от всей души искренне желаю!»
Анна Осипова
Сваха