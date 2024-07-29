Агрессия и злость во всех сферах жизни: психолог оценила состояние Артура Смольянинова*
© Tarakanov Vadim/East News
Уехавший из России актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно позволял себе агрессивные высказывания в адрес родной страны. Кроме того, он бросил жену, актрису Дарью Мельникову с двумя несовершеннолетними детьми и оставил долги по кредитам на престарелую мать. В чем причина скандальных поступков актера, и не мучает ли его совесть? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила психолог Лариса Довженко.
По словам специалиста, факторы, способствующие развитию агрессивного поведения Смольянинова*, могут быть как наследственными, так и обусловленными условиями воспитания.
«Если мы посмотрим на биографию актера, то становится понятно, что склонность к агрессии и неадекватным резким поступкам у него прослеживается с самого детства и ярко проявляется в подростковом возрасте. Существующие примеры из биографии актера и его семьи — в частности, аналогичное поведение брата, который угодил в тюрьму за участие в убийствах — указывают на возможность наличия предрасположенности к неадекватным реакциям, возможно, связанной с семьей и социальной средой, в которой воспитывались Смольяниновы*».
Лариса Довженко
Психолог
Кроме того, психолог отметила, что усугублять агрессивные тенденции может воздействие веществ, таких как алкоголь или наркотики. Более того, сама известность и нахождение в центре внимания общественности может оказать негативное воздействие на психику, способствуя возникновению чувства вседозволенности и безнаказанности.
«Судя по тому, что мы знаем от окружения актера, Артур* бил свою жену, что видимо и послужило причиной развода. Мы можем понять, что приступы агрессии и злость продолжают его сопровождать во всех сферах жизни. Желание избежать привязанности и ответственности, очевидное в его поведении, скорее всего, коррелирует с его внутренним состоянием и механизмами защиты. Это стремление может объяснить проблемы в личной жизни, такие как трудности в семье и многочисленные краткосрочные романы».
Лариса Довженко
Психолог
Как подчеркнула психолог, люди с таким типом личности не привязываются, не испытывают теплых, долгих чувств, таких как любовь, необходимость заботиться, ответственность за близких. Поэтому то, что актер оставил жену, детей, маму — для людей с таким психотипом это тоже обыкновенная история.
«Рассматривая ситуацию в целом, можно утверждать, что поведение Артура* является следствием сложного взаимодействия наследственных факторов, личной истории и окружающей среды».
Лариса Довженко
Психолог
Полный материал сайта «Страсти» о жизни Артура Смольянинова* до СВО, его скандалах и заработках после отъезда из России можно прочитать здесь.
*Признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга