Агрессия и злость во всех сферах жизни: психолог оценила состояние Артура Смольянинова*

Уехавший из России актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно позволял себе агрессивные высказывания в адрес родной страны. Кроме того, он бросил жену, актрису Дарью Мельникову с двумя несовершеннолетними детьми и оставил долги по кредитам на престарелую мать. В чем причина скандальных поступков актера, и не мучает ли его совесть? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила психолог Лариса Довженко.

По словам специалиста, факторы, способствующие развитию агрессивного поведения Смольянинова*, могут быть как наследственными, так и обусловленными условиями воспитания.