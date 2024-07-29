Критика СВО, брошенные дети и выступления в переходах: как Артур Смольянинов* потерял всё

Агрессия и злость во всех сферах жизни: психолог о личности Артура Смольянинова*

Психолог Лариса Довженко в беседе с сайтом «Страсти» отметила, что факторы, способствующие развитию агрессивного поведения Смольянинова*, могут быть как наследственными, так и обусловленными условиями воспитания.

«Если мы посмотрим на биографию актера, то становится понятно, что склонность к агрессии и неадекватным резким поступкам у него прослеживается с самого детства и ярко проявляется в подростковом возрасте. Существующие примеры из биографии актера и его семьи — в частности, аналогичное поведение брата, который угодил в тюрьму за участие в убийствах — указывают на возможность наличия предрасположенности к неадекватным реакциям, возможно, связанной с семьей и социальной средой, в которой воспитывались Смольяниновы*», – пояснила Довженко.

Кроме того, психолог отметила, что усугублять агрессивные тенденции может воздействие веществ, таких как алкоголь или наркотики. Это, по ее словам, подтверждается наблюдениями за актерской средой, где высокие нагрузки и стресс могут привести к дополнительным проблемам с психическим здоровьем.

Более того, сама известность и нахождение в центре внимания общественности может оказать негативное воздействие на психику, способствуя возникновению чувства вседозволенности и безнаказанности.

«Судя по тому, что мы знаем от окружения актера, Артур* бил свою жену, что видимо и послужило причиной развода. Мы можем понять, что приступы агрессии и злость продолжают его сопровождать во всех сферах жизни. Желание избежать привязанности и ответственности, очевидное в его поведении, скорее всего, коррелирует с его внутренним состоянием и механизмами защиты. Это стремление может объяснить проблемы в личной жизни, такие как трудности в семье и многочисленные краткосрочные романы», – сказала Лариса Довженко.

Как подчеркнула психолог, люди с таким типом личности не привязываются, не испытывают теплых, долгих чувств, таких как любовь, необходимость заботиться, ответственность за близких. Поэтому то, что актер оставил жену, детей, маму — для людей с таким психотипом это тоже обыкновенная история.

«Рассматривая ситуацию в целом, можно утверждать, что поведение Артура* является следствием сложного взаимодействия наследственных факторов, личной истории и окружающей среды. Для помощи таким людям важен не только анализ их прошлого, но и разработка стратегии поддержки, направленной на преодоление агрессивных наклонностей и построение здоровых отношений», – заключила психолог.

Жизнь Артура Смольянинова* после СВО: признание иноагентом, потеря работы и скандалы

Актер раскритиковал действия России во время спецоперации на Украине. При этом Артур* не спешил сразу покидать страну. Он хотел продолжать карьеру, но на фоне громких высказываний, режиссеры реже стали его приглашать. Когда он понял, что работы становится меньше, а за границей есть кое-какие предложения, он уехал в США, оставив детей с экс-женой Дарьей Мельниковой. Он пожил там, а потом обосновался в Латвии.

После отъезда Смольянинов* не раз высказывался в сторону России, но убеждал всех в том, что ему безразлична судьба страны. При этом он подчеркнул, что если бы участвовал в СВО, то только «на стороне Украины».

«Мне плевать, что останется от России, даже если одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел», – заявил он.

После череды подобных высказываний и громкого интервью председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова*. Отмечалось, что актер «сделал ряд заявлений, направленных против России». В январе 2023 года он получил статус иноагента, а уже в мае вошел в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мать артиста пыталась защитить сына и оправдывала его в беседе с журналистами. По ее мнению, мужчину спровоцировали, и все поняли его неправильно.

«Если человек слушал полностью все интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие», — делилась мать актера, которая осталась одна с сыном-аутистом в заваленной мусором квартире и с долгами.

Родительница заявила, что возит внуков за границу для встреч с отцом. Они видятся в Европе, но это происходит не часто. При этом трудности начались не только у Смольянинова*, но и у его бывшей жены Мельниковой. Она обычно старалась не рассказывать о личном, но не выдержала.

«Сломано все. Надежды, планы, связи. Кто бы ни был прав/виноват — история говорит нам: будьте людьми! В любой ситуации оставайтесь людьми», — писала звезда «Папиных дочек» в личном микроблоге.

Смольянинов* заявил, что возвращаться в Россию пока что не собирается. Он отметил, что скучает по дому, детям и родителям, но лететь обратно он не готов.

«Россия должна сильно постараться, чтобы я захотел в нее вернуться. Страна лишила меня работы, лишила меня семьи, лишила меня всего, в общем-то…», — рассуждал он.

А в январе 2024 года он в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о желании выступить перед украинскими военными. Опальный артист поверил, что ему позвонил сам глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предлагает получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму.

Смольянинов* в разговоре попросил, чтобы его визит не афишировали. Он также выразил уверенность, что может стать полезным для властей Киева и назвал идеальным для себя вариантом получение украинского паспорта.

Заработки Артура Смольянинова* после СВО: пение в переходах, выступления в бусах и сожаления

После отъезда из России актер решил не менять профессию и продолжил заниматься творчеством. Но работы стало намного меньше. Так, в Латвии он озвучил два фильма, и выступил на сцене в рамках проекта «Гражданин поэт», звездой которого ранее был Михаил Ефремов. Артур* примерил украинскую одежду, венок и бусы.

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал попытки артиста продвинуться за границей словами, что в Латвии Артура* без знания языка даже не возьмут «начинкой для ростовой куклы».

Мужчина также начал активно заниматься музыкой. Он гастролировал по городам США вместе с эмигрантами, которых собрал в коллектив, и исполнял песни собственного сочинения. В интервью он признавался, что ему нравится это дело в своей «новой жизни». При этом знаменитость не собирался отказываться от актерского поприща.

«Я абсолютный западник. Хочу продолжать актерскую карьеру в Голливуде», – заявил он.

Вернувшись в Латвию, Артур* не смог сразу давать концерты. Он пояснил, что год играл со своей рок-группой в переходах, чтобы иметь возможность устроить сольное выступление на площадке. 21 мая 2024 года в Риге состоялся концерт, но он завершился полным провалом. В соцсетях появились видео с мероприятия в маленьком зале, который был заполнен на треть. Люди просто вставали со своих мест и уходили. Очевидцы говорили, что звезда «9 роты» не умеет играть на гитаре и поет мимо нот. А его репертуар состоит из депрессивных композиций.

«На ужин напел. Удачный у него денек. Кроме брезгливости никаких эмоций», – приводит aif.ru слова комментаторов.

Также Артур* стал петь в кафе, чтобы заработать на жизнь. Помимо песен, во время выступлений артист в своей манере высказывался о жизни на родине. К примеру, в феврале за свой концерт он получил 500 евро (чуть больше 47 тысяч рублей). А после выступления звезда отобедал за счет заведения вместе с друзьями-музыкантами.

В марте 2024 года Смольянинов* выступил в США с экстремистской символикой на груди. Его сняли у посольства РФ в Вашингтоне.

В мае актер вместе с уехавшей из России коллегой Чулпан Хаматовой выразили желание собирать деньги для жителей Украины с помощью чтения стихов советских поэтов на сцене в Риге. Про планы эмигрантов рассказал артист Анатолий Белый**(признан иноагентом на территории РФ). Он поделился, что проект называется «Тараканище +++». Информации о том, было ли в итоге проведено мероприятие – нет, но билеты плохо продавались.

В конце июня 2024 года в СМИ появилась информация, что актер выступает вместе с художником Андреем Бильжо в ресторанах Латвии. Они рассуждают на тему нравственности за 50 евро.

Бывшие поклонники в соцсетях все чаще пишут, что артист сильно сдал и оказался никому не нужен за границей.

Как от Артура Смольянинова* отвернулись поклонники и даже самые близкие люди

После критики России уехавший Смольянинов* столкнулся с непониманием, ненавистью и негативом в свой адрес. От него отвернулся даже крестный отец Иван Охлобыстин.

В интервью ТАСС звезда «Интернов» назвал Смольянинова* глупым человеком и заявил, что не общается с ним. А после сделал еще одно громкое высказывание.

«Во мне нет зла по отношению к крестнику. Его нет, он умер», – заявил Иван в шоу «Эмпатия Манучи».

Также об актере высказался его коллега из «9 роты» Сослан Фидаров, сыгравший рядового Бекбулатова. Между мужчинами был конфликт, когда уехавший Смольянинов* выразил готовность стрелять в Фидарова, защищавшего Донбасс. Он, в свою очередь, сказал, что ответит артисту, но при личной встрече, так как другие варианты считает не мужскими.

«Я не буду записывать видео на телефоне или делать что-то подобное. А давать ему оценку я не хочу. Я не понимаю, что он делает, его потуги выглядят смешно», – говорил Фидаров в беседе с aif.ru.

А совсем недавно произошел громкий инцидент с блогером, который приехал в Германию на финальный матч Евро Испания – Англия. Он встретил по пути Артура* и начал снимать его на камеру, комментируя происходящее.

«А это ты артист, который все визжит против России? Сиди здесь, бомжуй!» – обратился прохожий к звезде «9 роты».

Смольянинов* не нашел ответа на вопрос и лишь невнятно произнес: «визжишь ты...». После этого россиянин высказал о сбежавшем актере все, что думает, не стесняясь в выражениях. Актер сделал вид, что готов подраться, но друг остановил его. Автор ролика позже заявил, что сожалеет лишь о том, что не сделал это более «артистично».

Смольянинов* вышел на связь в соцсетях после публичного унижения и заявил, что «добро должно быть с кулаками» и он «очень верит в возмездие». Комментарии при этом закрыл, так как не нашел поддержки от пользователей Сети.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга