Критика СВО, брошенные дети и выступления в переходах: как Артур Смольянинов* потерял всё
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Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уехал из России после начала СВО. Исполнитель роли солдата Лютого в «9 роте» выступил с критикой и высказался о полном безразличии к стране, которая подарила ему известность. Он отметил, что ему «наплевать, в какой форме будет Россия», даже если на ее месте останется только один регион, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». При этом мужчина бросил в России детей и мать, которая осталась с кредитами и сыном-аутистом в захламленной квартире.
Сайт «Страсти» узнал, как начиналась карьера Артура*, почему у него долгое время не складывалась личная жизнь, после каких заявлений от него отвернулись даже самые близкие люди, и как он зарабатывает себе на жизнь, лишившись проектов и любви поклонников.
Биография и творческий путь Артура Смольянинова*
Артур Сергеевич Поволоцкий* (настоящее имя артиста, - прим. ред. признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) родился в Москве 27 октября 1983 года. Его отец, учитель музыки Сергей Яковлевич Поволоцкий ушел из семьи, когда мальчику было всего пять лет. Воспитанием мальчика занималась мать – преподаватель рисования Мария Владимировна Смольянинова. После развода женщина вновь вышла замуж, и у будущего актера появилась сестра и два брата, один из которых в 2012 году был приговорен к 19 годам лишения свободы за вооруженные нападения на мигрантов.
В школьные годы Артур* не отличался хорошим поведением и даже стоял на учете в детской комнате милиции. Позже он признавался, что уважал отчима, но страдал от недостатка отцовского внимания. Несмотря на хулиганские выходки, парень посещал музыкально-драматическую школу и играл на саксофоне. Однажды строптивого подростка заметила помощник режиссера Валерия Приемыхова и пригласила его принять участие в кастинге для фильма «Кто, если не мы?». Он идеально подошел на роль беспризорника, решившего ограбить магазин.
В 1999 году состоялся кинодебют Смольянинова*, определивший его дальнейшую судьбу. Драму представили на фестивале в Артеке, и 14-летний школьник стал победителем в номинации «Лучший актер». В этом же году он познакомился с актером Иваном Охлобыстиным, который впоследствии стал его крестным отцом.
Окончив школу экстерном, Артур* поступил в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) на курс Леонида Хейфица. В 2004 году он стал дипломированным актером.
Еще в студенческие годы он начал активно сниматься в кино. В 2000 году получил роль в фильме «Триумф», а затем принял участие в сериале «Тайный знак», комедиях «Шик», «Марс» и драме «Папа». Однако ни один проект не принес Смольянинову* долгожданной славы. Он проснулся знаменитым лишь в 2005 году после премьеры фильма «9 рота» режиссера Федора Бондарчука. Звезду номинировали на «Нику» в категории «Лучшая мужская роль» и наградили премией MTV в номинации «Прорыв года».
Смольянинов* снялся в продолжении «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова, в первой части новогодней комедии «Елки» с Иваном Ургантом, триллере «Тот, кто гасит свет», драме «Нирвана».
В 2011 году Артур* согласился на роль врача скорой помощи в сериале «Самара». При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что рассматривает для себя работу только в «полном метре». В этом же году на экраны вышла лента «Гетеры майора Соколова», на съемках которой актер познакомился с будущей женой Дарьей Мельниковой.
Далее последовали звездные роли в фильмах «Книга мастеров», «Духless», «Конная полиция», «Все или ничего», сериале «Доктор Рихтер 3». В 2020 году актер появился в биографической ленте «Калашников» о легендарном конструкторе, создателе автомата Михаиле Калашникове. В 2021 году на экраны вышла многосерийная драма «За час до рассвета» о событиях 1946 года.
Параллельно со съемками в кино Смольянинов* развивался и как театральный актер. В 2006 году его по рекомендации Сергея Гармаша приняли в труппу театра «Современник». В 2014 году он дебютировал в качестве режиссера: поставил на сцене родного театра спектакль по поэме Иосифа Бродского. Артист покинул труппу в 2022 году, когда решил эмигрировать.
Карьера Артура Смольянинова* в кино и театре – мнение кинокритика Александра Шпагина
Кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о карьере Артура Смольянинова*. Он отметил, что сыгравший солдата по кличке Лютый в фильме «9 рота» артист не стал заложником одной роли, и вот почему.
«Он и в «9 роте» не был главным, просто фильм стал популярным, многие молодые артисты после него стали известными. Но Артур* появился чуть раньше этого фильма, он там не дебютировал. Потому что до этого у него был фильм «Кто, если не мы». А в «9 роте» не было такого, что «ух, какая потрясающая роль». Он плавно пришел, влился на российский экран и так оставался в четком статусе «главного героя второго ряда». Т.е. он играл главных героев фильмов второго ряда», – поделился кинокритик.
Шпагин отметил, что именно картина «Кто, если не мы» раскрыла Смольянинова*. В 14 лет он смог ярко сыграть и вжиться в роль так, что ему поверили зрители.
«Все подумали, что режиссер взял реального такого волчонка, потому что ребенку сыграть так точно и глубоко, практически невозможно. А оказалось, что он из рафинированной интеллигентной семьи. Это было такое потрясение. Другое дело, что фильм был не суперизвестный и не суперудачный. Но тогда на полном безрыбье конца 90-х годов, когда фильмов было очень мало, конечно эту картину все посмотрели и Смольянинова* запомнили. В какой-то степени «не было бы счастья, да несчастье помогло», – объяснил он.
Александр Шпагин также заявил, что Артур* не был суперзвездой, но считался «крепким театральным и киноработником». По мнению критика, мужчине не хватило яркости. Но он отметил фильм Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву», где артист удачно сыграл.
«Это и стало его прощальным приветом своей Родине, потому что дальше он ляпнул много чего, чего ляпать не стоило. И эмигрировал, причем наиболее некрасиво, переборщил в своих высказываниях. Возникло впечатление, что он не слишком интеллектуальный человек. Я не имею ввиду, что дурак, нет, а человек с не очень большим интеллектуальным багажом. Да у всех возникло такое впечатление. Возможно, поэтому он сыграть может достаточно простые роли, такого мужественно-волчьего направления. Но в своем качестве он вполне убедителен и хорош, тем более что на нашем экране всегда есть дефицит мужика», – поделился кинокритик.
Говоря о возможной дальнейшей карьере звезды в России, Шпагин признался, что Артур* был «крепким актером второго ряда», но с возможностью выбиться в первые ряды. Он привел в пример Сергея Гармаша, который после 40 лет стал выдающимся, а после 50 даже великим.
«Актерам свойственно наращивать свое глубинное состояние. Это происходит из-за того, что люди много работают. У Смольянинова* были все шансы превратиться в Гармаша. Может еще и превратится. Насколько я знаю, он и там сейчас в какой-то мере востребован. Он работает, не побирается, и, наверное, когда СВО закончится, он разумеется сюда вернется, и все забудут о том, что он говорил, и он начнет сниматься», – заключил кинокритик.
Личная жизнь Артура Смольянинова*
Первая любовь случилась у Артура* на первом курсе в ГИТИСе. Он познакомился с абитуриенткой Екатериной Директоренко и мечтал создать с девушкой семью. Через три года роман завершился расставанием.
«Расходились мы несколько раз, и всегда по моей инициативе. Говорила: «Я хочу расстаться, мне нужен другой мужчина». Каюсь, часто увлекалась, шла на поводу у своих желаний, причиняя ему боль. Он переживал, но терпеливо ждал, когда разочаруюсь в очередном поклоннике», – рассказывала Екатерина о романе с актером.
В 2010 году у звезды завязались отношения с бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва, моделью Александрой Шевченко. В 2011 году Артур* сделал девушке предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло – Александра предпочла другого мужчину.
Женился Смольянинов* в 2013 году на своей коллеге, актрисе Дарье Мельниковой. Влюбленные решили не устраивать торжество и пришли в ЗАГС в джинсах, с венками из полевых цветов. В 2015 году у молодой семьи родился долгожданный сын Артур. В 2018 году на свет появился второй сын пары, которого назвали Марком.
Актеры предпочитали не афишировать личную жизнь, поэтому поклонники были потрясены известием о расставании пары в 2021 году. О причинах разрыва супруги не говорили, однако Дарья Мельникова не отрицала, что тяжело переживала развод и смогла выбраться из депрессии только благодаря работе, детям и сеансам с психологом. По одной из версий, в семье начались проблемы из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Еще в 2017 году Смольянинов* приехал на «Кинотавр» без жены и, напившись, приставал к девушкам. После этого инцидента Дарья даже грозилась выгнать актера из дома.
По другой версии, Смольянинов* изменял жене с партнершей по фильму «Еврей» Аглаей Тарасовой. Позже слухи так и не нашли подтверждения. Только в 2023 году Иван Охлобыстин, который приходится актеру крестным отцом, раскрыл жуткие подробности семейной жизни пары. По его словам, Дарья была жертвой домашнего насилия на протяжении восьми лет брака.
«Не травите бывшую жену Смольянинова*. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — написал Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте».
На защиту оскандалившегося сына встала его мать Мария Владимировна. Она с абсолютной уверенностью заявила, что бывшая невестка в своих проблемах виновата сама, так как вместо работы решила заниматься воспитанием детей.
«Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать», — заявила женщина в беседе с Kp.ru.
Мария Владимировна также подчеркнула, что финансово сын не помогает не только бывшей жене, но и ей. Женщина пожаловалась, что живет на пенсию в 20 тысяч рублей в месяц. При этом сын повесил на мать еще и долг по кредитам в 95 тысяч рублей.
Что происходит в личной жизни Артура Смольянинова* сейчас
О личной жизни актера после отъезда из России мало что известно. Он проживает в Латвии и пытается заново построить карьеру, пока безуспешно. В своем блоге Артур* признался, что встретил в Риге новую любовь.
«Я нашел свою любовь (или она меня), свою фею…Мне ее послала Вселенная. Совершенно непонятно за что, но абсолютно понятно зачем: спасти меня и весь этот мир, как обычно», – написал Смольянинов* в соцсети.
Он не скрывает лицо возлюбленной и активно публикует видеоролики с ее участием, однако нигде не упоминает имени девушки. Согласно соцсетям, новой избранницей звезды «9 роты» стала жена экс-солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского 46-летняя Екатерина Ланская-Сапожникова. Сейчас она занимается продюсированием группы Смольянинова* CheLovek. Примечательно, что о ее разводе информации в открытом доступе нет. Пара воспитывает двоих детей.
На видео, опубликованном в блоге Смольянинова* 6 июня, девушка, похожая на Ланскую-Сапожникову называет актера «любимым».
Агрессия и злость во всех сферах жизни: психолог о личности Артура Смольянинова*
Психолог Лариса Довженко в беседе с сайтом «Страсти» отметила, что факторы, способствующие развитию агрессивного поведения Смольянинова*, могут быть как наследственными, так и обусловленными условиями воспитания.
«Если мы посмотрим на биографию актера, то становится понятно, что склонность к агрессии и неадекватным резким поступкам у него прослеживается с самого детства и ярко проявляется в подростковом возрасте. Существующие примеры из биографии актера и его семьи — в частности, аналогичное поведение брата, который угодил в тюрьму за участие в убийствах — указывают на возможность наличия предрасположенности к неадекватным реакциям, возможно, связанной с семьей и социальной средой, в которой воспитывались Смольяниновы*», – пояснила Довженко.
Кроме того, психолог отметила, что усугублять агрессивные тенденции может воздействие веществ, таких как алкоголь или наркотики. Это, по ее словам, подтверждается наблюдениями за актерской средой, где высокие нагрузки и стресс могут привести к дополнительным проблемам с психическим здоровьем.
Более того, сама известность и нахождение в центре внимания общественности может оказать негативное воздействие на психику, способствуя возникновению чувства вседозволенности и безнаказанности.
«Судя по тому, что мы знаем от окружения актера, Артур* бил свою жену, что видимо и послужило причиной развода. Мы можем понять, что приступы агрессии и злость продолжают его сопровождать во всех сферах жизни. Желание избежать привязанности и ответственности, очевидное в его поведении, скорее всего, коррелирует с его внутренним состоянием и механизмами защиты. Это стремление может объяснить проблемы в личной жизни, такие как трудности в семье и многочисленные краткосрочные романы», – сказала Лариса Довженко.
Как подчеркнула психолог, люди с таким типом личности не привязываются, не испытывают теплых, долгих чувств, таких как любовь, необходимость заботиться, ответственность за близких. Поэтому то, что актер оставил жену, детей, маму — для людей с таким психотипом это тоже обыкновенная история.
«Рассматривая ситуацию в целом, можно утверждать, что поведение Артура* является следствием сложного взаимодействия наследственных факторов, личной истории и окружающей среды. Для помощи таким людям важен не только анализ их прошлого, но и разработка стратегии поддержки, направленной на преодоление агрессивных наклонностей и построение здоровых отношений», – заключила психолог.
Жизнь Артура Смольянинова* после СВО: признание иноагентом, потеря работы и скандалы
Актер раскритиковал действия России во время спецоперации на Украине. При этом Артур* не спешил сразу покидать страну. Он хотел продолжать карьеру, но на фоне громких высказываний, режиссеры реже стали его приглашать. Когда он понял, что работы становится меньше, а за границей есть кое-какие предложения, он уехал в США, оставив детей с экс-женой Дарьей Мельниковой. Он пожил там, а потом обосновался в Латвии.
После отъезда Смольянинов* не раз высказывался в сторону России, но убеждал всех в том, что ему безразлична судьба страны. При этом он подчеркнул, что если бы участвовал в СВО, то только «на стороне Украины».
«Мне плевать, что останется от России, даже если одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел», – заявил он.
После череды подобных высказываний и громкого интервью председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова*. Отмечалось, что актер «сделал ряд заявлений, направленных против России». В январе 2023 года он получил статус иноагента, а уже в мае вошел в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Мать артиста пыталась защитить сына и оправдывала его в беседе с журналистами. По ее мнению, мужчину спровоцировали, и все поняли его неправильно.
«Если человек слушал полностью все интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие», — делилась мать актера, которая осталась одна с сыном-аутистом в заваленной мусором квартире и с долгами.
Родительница заявила, что возит внуков за границу для встреч с отцом. Они видятся в Европе, но это происходит не часто. При этом трудности начались не только у Смольянинова*, но и у его бывшей жены Мельниковой. Она обычно старалась не рассказывать о личном, но не выдержала.
«Сломано все. Надежды, планы, связи. Кто бы ни был прав/виноват — история говорит нам: будьте людьми! В любой ситуации оставайтесь людьми», — писала звезда «Папиных дочек» в личном микроблоге.
Смольянинов* заявил, что возвращаться в Россию пока что не собирается. Он отметил, что скучает по дому, детям и родителям, но лететь обратно он не готов.
«Россия должна сильно постараться, чтобы я захотел в нее вернуться. Страна лишила меня работы, лишила меня семьи, лишила меня всего, в общем-то…», — рассуждал он.
А в январе 2024 года он в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о желании выступить перед украинскими военными. Опальный артист поверил, что ему позвонил сам глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предлагает получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму.
Смольянинов* в разговоре попросил, чтобы его визит не афишировали. Он также выразил уверенность, что может стать полезным для властей Киева и назвал идеальным для себя вариантом получение украинского паспорта.
Заработки Артура Смольянинова* после СВО: пение в переходах, выступления в бусах и сожаления
После отъезда из России актер решил не менять профессию и продолжил заниматься творчеством. Но работы стало намного меньше. Так, в Латвии он озвучил два фильма, и выступил на сцене в рамках проекта «Гражданин поэт», звездой которого ранее был Михаил Ефремов. Артур* примерил украинскую одежду, венок и бусы.
Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал попытки артиста продвинуться за границей словами, что в Латвии Артура* без знания языка даже не возьмут «начинкой для ростовой куклы».
Мужчина также начал активно заниматься музыкой. Он гастролировал по городам США вместе с эмигрантами, которых собрал в коллектив, и исполнял песни собственного сочинения. В интервью он признавался, что ему нравится это дело в своей «новой жизни». При этом знаменитость не собирался отказываться от актерского поприща.
«Я абсолютный западник. Хочу продолжать актерскую карьеру в Голливуде», – заявил он.
Вернувшись в Латвию, Артур* не смог сразу давать концерты. Он пояснил, что год играл со своей рок-группой в переходах, чтобы иметь возможность устроить сольное выступление на площадке. 21 мая 2024 года в Риге состоялся концерт, но он завершился полным провалом. В соцсетях появились видео с мероприятия в маленьком зале, который был заполнен на треть. Люди просто вставали со своих мест и уходили. Очевидцы говорили, что звезда «9 роты» не умеет играть на гитаре и поет мимо нот. А его репертуар состоит из депрессивных композиций.
«На ужин напел. Удачный у него денек. Кроме брезгливости никаких эмоций», – приводит aif.ru слова комментаторов.
Также Артур* стал петь в кафе, чтобы заработать на жизнь. Помимо песен, во время выступлений артист в своей манере высказывался о жизни на родине. К примеру, в феврале за свой концерт он получил 500 евро (чуть больше 47 тысяч рублей). А после выступления звезда отобедал за счет заведения вместе с друзьями-музыкантами.
В марте 2024 года Смольянинов* выступил в США с экстремистской символикой на груди. Его сняли у посольства РФ в Вашингтоне.
В мае актер вместе с уехавшей из России коллегой Чулпан Хаматовой выразили желание собирать деньги для жителей Украины с помощью чтения стихов советских поэтов на сцене в Риге. Про планы эмигрантов рассказал артист Анатолий Белый**(признан иноагентом на территории РФ). Он поделился, что проект называется «Тараканище +++». Информации о том, было ли в итоге проведено мероприятие – нет, но билеты плохо продавались.
В конце июня 2024 года в СМИ появилась информация, что актер выступает вместе с художником Андреем Бильжо в ресторанах Латвии. Они рассуждают на тему нравственности за 50 евро.
Бывшие поклонники в соцсетях все чаще пишут, что артист сильно сдал и оказался никому не нужен за границей.
Как от Артура Смольянинова* отвернулись поклонники и даже самые близкие люди
После критики России уехавший Смольянинов* столкнулся с непониманием, ненавистью и негативом в свой адрес. От него отвернулся даже крестный отец Иван Охлобыстин.
В интервью ТАСС звезда «Интернов» назвал Смольянинова* глупым человеком и заявил, что не общается с ним. А после сделал еще одно громкое высказывание.
«Во мне нет зла по отношению к крестнику. Его нет, он умер», – заявил Иван в шоу «Эмпатия Манучи».
Также об актере высказался его коллега из «9 роты» Сослан Фидаров, сыгравший рядового Бекбулатова. Между мужчинами был конфликт, когда уехавший Смольянинов* выразил готовность стрелять в Фидарова, защищавшего Донбасс. Он, в свою очередь, сказал, что ответит артисту, но при личной встрече, так как другие варианты считает не мужскими.
«Я не буду записывать видео на телефоне или делать что-то подобное. А давать ему оценку я не хочу. Я не понимаю, что он делает, его потуги выглядят смешно», – говорил Фидаров в беседе с aif.ru.
А совсем недавно произошел громкий инцидент с блогером, который приехал в Германию на финальный матч Евро Испания – Англия. Он встретил по пути Артура* и начал снимать его на камеру, комментируя происходящее.
«А это ты артист, который все визжит против России? Сиди здесь, бомжуй!» – обратился прохожий к звезде «9 роты».
Смольянинов* не нашел ответа на вопрос и лишь невнятно произнес: «визжишь ты...». После этого россиянин высказал о сбежавшем актере все, что думает, не стесняясь в выражениях. Актер сделал вид, что готов подраться, но друг остановил его. Автор ролика позже заявил, что сожалеет лишь о том, что не сделал это более «артистично».
Смольянинов* вышел на связь в соцсетях после публичного унижения и заявил, что «добро должно быть с кулаками» и он «очень верит в возмездие». Комментарии при этом закрыл, так как не нашел поддержки от пользователей Сети.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга