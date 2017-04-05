Кто бы мог подумать, что очередная шутка пранкеров обернется сенсацией? Лексус и Вован хотели разыграть представителя организаторов «Евровидения», генерального директора EBU Ингрид Дельтенре, но в разговоре с ней случайно выведали важные подробности.

Представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом, парни поинтересовались, правда ли то, что Киев может лишиться конкурса из-за отказа впустить в страну российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Ингрид подтвердила такую возможность: «Мы ожидаем от страны, что она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил. Во-первых, когда она была в Крыму, она не была представителем "Евровидения". Во-вторых, вы можете снова наложить на нее запрет после конкурса», — цитирует ответ сайт WMJ со ссылкой на Life.

«Мы уже все зарезервировали в Берлине», — подчеркнула Дельтенре.

Из этого же разговора стало известно, что помимо переноса конкурса, Украина сможет столкнуться с «санкциями» в виде отказа в возможности участвовать в конкурсе в течении нескольких лет, Киев также может лишиться контрактов с EBU на трансляцию Fifa World Cup.

Официальная позиция Европейского вещательного союза (EBU), тем временем, остается прежней: мероприятие пройдет в Киеве. Все прочие предположения представители опровергают.

Фото: instagram.com