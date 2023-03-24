Женщинам на заметку: три простых способа, как отпугнуть брачного афериста

Каждая женщина мечтает встретить прекрасного принца, который станет ее защитником и избавит от проблем. Но есть категория мужчин, которые могут обмануть и доставить огромные неприятности. Опытный борец с мошенниками и ведущий реалити-шоу «Решала» Влад Чижов рассказал, как отпугнуть брачного афериста.

В беседе с WomanHit.ru эксперт охарактеризовал человека, которому интересны только ваши сбережения, недвижимость или связи. Нужно обратить внимание, если ваш кавалер почти не рассказывает о себе, но чересчур навязчиво себя ведет и торопит события.

Первое, что необходимо сделать: спрашивать о его жизни.

Если мужчина показывает свои чувства, но не приглашает в гости и не знакомит со своим окружением, то стоит насторожиться. Зато о вас хочет знать все до мелочей.

«Переведите эту игру на его сторону поля! Ваша цель — спрашивать, запоминать и проверять факты. Спонтанные и глубокие вопросы начнут разрушать фундамент и его легенда рано или поздно рассыпется», – советует Чижов.

Второй совет: быть скромнее.

Брачные аферисты хотят как можно больше знать о своей жертве. Для этого он будет задавать множество вопросов, чтобы найти слабые места.

«Чем меньше информации вы даете, тем сложнее вами манипулировать. Порядочный мужчина со здоровыми намерениями будет заботлив и даст вам время раскрыться. Альфонс же ждать не будет и вскоре испарится», – убежден эксперт.

Третье, к чему стоит прислушаться: защищайте свои интересы.

Опытный борец с аферистами советует не смешивать чувства и материальное хотя бы первое время. Лучше совместный бизнес, дорогостоящие покупки или совместные вложения планировал с человеком, которого вы давно знаете. Пара месяцев знакомства – слишком маленький срок. Даже если человек увлечен вами уже долгое время, то не дайте ему себя обмануть.

«В таком случае, любые инвестиции, долги и переводы денег необходимо оформлять в присутствии свидетелей и под расписку. Так, вы поставите «шах и мат» и отпугнете любого с нечистыми намерениями», – говорит эксперт.

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