По каким признакам можно выявить плохого любовника до того, как лечь с ним в постель

В результате опроса 3000 российских женщин, исследователи пришли к любопытным выводам о том, как можно определить хорош ли мужчина в сексе до непосредственной близости.

Оказалось, что выяснить это можно даже без рентгеновского зрения и телепатии. Основными критериями в выборе достойного сексуального партнера для 40% опрошенных являются мужчины, умеющие флиртовать. Приятный разговор, равно как и качественный секс, вполне может считаться мастерством. Наличие чувства юмора - тоже хороший показатель, если конечно, мужчина не хохмит через каждые два слова.

Не менее важны прикосновения, взгляды. Достаточно бывает мимолетного касания руки, чтобы было понятно, что это «он».

Чуть больше 30% девушек говорят о том, что эгоисты, нарциссы и застенчивые ведут себя в жизни так же, как и в постели.

Любопытно, что распространенный тип а-ля Казанова современных россиянок тоже не впечатляет.

Оказывается, любители менять женщин, как перчатки не просто так бегают от одной к другой. Скорее всего, считают, опрошенные, сами не могут понять, что им нужно, либо страдают комплексами, которые отражаются на умении чувствовать партнершу.

Многие бабники потому и бегают от одной к другой, чтобы поменьше комплексовать. Берут количеством, а не качеством,- уверены опрошенные дамы.

Специалисты во многом согласны с результатам исследований, но отмечают, что в близости важнее всего душевный контакт и умение понимать и слышать своего партнера.