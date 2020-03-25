Жена Олега Газманова отреагировала на слухи о его изменах: «Очень весело, если бы не было так грустно»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Марины Газмановой
Мощный торс и веселый нрав 68-летнего Олега Газманова не дают покоя светским сплетникам. В последнее время в Сети с завидной регулярностью появляются сообщения о его тайных романах. Долгое время супруга артиста Марина не реагировала на подобные статьи, однако размах, с которым сетевые детективы взялись за дело, удивил даже ее.
«Ну просто Газманов половой гигант! С кем бы он не сфотографировался, его уличают в сексуальном контакте! Девочки, простите никчемных писак: Ириша Круг, Гагарушка, Олюшка Орлова! Вы мои дорогие красавицы, знаю, смеемся вместе! Но когда после или даже параллельно пошли достойные мужчины в сексуальные аппетиты композитора, по версии журналистишек: Сосо Павлиашвили, друг! Валерий Сюткин. Ну что сказать! Могуч Газманов и велик! С большим уважением к вашему таланту и человеческим качествам! Сегодня Олег сфотографировался с собакой! Даже страшно подумать, что могут написать, наши други журналисты.... смеюсь в голос», — отреагировала она в своем блоге.
«Но очень весело, если бы не было так грустно! Конечно здорово, что так впечатляет возможность и охват нашего Олега, он как интернет, зона покрытия велика... все on-line, on-line! Вспоминается анекдот: Лежит мужик в постелИ с женой и вертится! Она ему: — Ну что ты возишься ? Он ей отвечает: — Вчера сосед сказал, что он в постелИ 15 раз может! Жена отвечает: — Ну, и ты говори! Вот и говорят наши писаки! Вирус вирусом, а гадость к гадости! Может поэтому нас зачистить хотят!? Мы улыбаемся, разгибаем один пальчик! Перед детьми только стыдно. Хорошего вечера», — пристыдила она незадачливых представителей творческой профессии.
О возможной интрижке Олега Газманова с Ириной Круг сплетники написали после их совместного выступления в сентябре 2019 года. О трехлетнем романе артиста с Полиной Гагариной они сообщили в январе 2020-го после того, как он якобы провел с ней отпуск. О его отношениях с Ольгой Орловой они рассказали в марте после их совместного участия в тв-шоу. О более чем дружеских отношениях с Сосо Павлиашвили и Валерием Сюткиным сплетники сделали выводы после трогательных поздравлений в их адрес.
А вы когда-нибудь сталкивались с необоснованной критикой в вашу сторону или другими проявлениями человеческой фантазии?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!