Жена Олега Газманова отреагировала на слухи о его изменах: «Очень весело, если бы не было так грустно»

«Но очень весело, если бы не было так грустно! Конечно здорово, что так впечатляет возможность и охват нашего Олега, он как интернет, зона покрытия велика... все on-line, on-line! Вспоминается анекдот: Лежит мужик в постелИ с женой и вертится! Она ему: — Ну что ты возишься ? Он ей отвечает: — Вчера сосед сказал, что он в постелИ 15 раз может! Жена отвечает: — Ну, и ты говори! Вот и говорят наши писаки! Вирус вирусом, а гадость к гадости! Может поэтому нас зачистить хотят!? Мы улыбаемся, разгибаем один пальчик! Перед детьми только стыдно. Хорошего вечера», — пристыдила она незадачливых представителей творческой профессии.

О возможной интрижке Олега Газманова с Ириной Круг сплетники написали после их совместного выступления в сентябре 2019 года. О трехлетнем романе артиста с Полиной Гагариной они сообщили в январе 2020-го после того, как он якобы провел с ней отпуск. О его отношениях с Ольгой Орловой они рассказали в марте после их совместного участия в тв-шоу. О более чем дружеских отношениях с Сосо Павлиашвили и Валерием Сюткиным сплетники сделали выводы после трогательных поздравлений в их адрес.

А вы когда-нибудь сталкивались с необоснованной критикой в вашу сторону или другими проявлениями человеческой фантазии?