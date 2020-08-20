Заметно похорошевшая Собчак - о конкуренции за внимание мужа: «Кругом молодые и очень красивые актрисы»

Поклонники Ксении Собчак отмечают: в отношениях с Константином Богомоловым она заметно похорошела, стала более женственной. Элегантный лук с «невидимым» боди, который телезвезда продемонстрировала на презентации «Хорошего человека», вызвал волну интереса к ней.

«На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание "жены худрука" тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты», - объяснила свой выбор звезда.