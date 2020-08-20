Заметно похорошевшая Собчак - о конкуренции за внимание мужа: «Кругом молодые и очень красивые актрисы»
Фото: Instagram Ксении Собчак
Поклонники Ксении Собчак отмечают: в отношениях с Константином Богомоловым она заметно похорошела, стала более женственной. Элегантный лук с «невидимым» боди, который телезвезда продемонстрировала на презентации «Хорошего человека», вызвал волну интереса к ней.
«На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание "жены худрука" тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты», - объяснила свой выбор звезда.
«Прекрасна», «Хороша», «Ксения Анатольевна! Вы огонь просто», «Ксения Анатольевна как всегда вызывающ», «Какой крутой крест», «Наряд и макияж вам безупречно подходят», «Ксения, вы прекрасны», «Очень красиво! Выглядите потрясно», «Ксения Анатольевна, вы шикарно выглядите», - комментируют друзья и поклонники.
Вряд ли Ксения всерьез ревнует мужа к сотрудницам - все это больше похоже на шутку. Но вдруг народная мудрость, которая звучит как «в каждой шутке есть доля шутки», здесь актуальна?
Фото и видео: Instagram/@xenia_sobchak
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