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Юлия Высоцкая показала редкие нежные фото с мужем в честь его 83-летия: «Сегодня твой день и мой»

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press

Андрей Кончаловский отмечает день рождения. Супруга Юлия не стала публично признаваться ему в любви, отметив, что самые важные слова скажет только лично.

Юлия Высоцкая в день 83-летия Андрея Конячаловская опубликовала в Instagram нежные фото с ним. «Просто оставлю здесь несколько фотографий. Все слова только лично, только наедине. Сегодня твой день, а значит мой. Ура!» — написала она в социальной сети.

«Поздравляем от всей семьи! Ура!», — отметился в комментарии Максим Галкин. «Уникальная пара», «Любовь спасет мир! Восхищаюсь вашей парой. Долгих лет», «Поздравляю! Здоровья и всего-всего наилучшего!», «На вас приятно смотреть! С днем рождения Андрея Кончаловского! Здоровья ему и побольше!», — поздравили подписчики.

В сториз Instagram актриса и телеведущая также показала редкие кадры из семейного альбома.

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Фото: www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

17 августа Андрей Кончаловский поздравлял Юлию с днем рождения. «Каждый август у нас медовый месяц, бывает и между августами», — признался тогда влюбленный режиссер.

Фото: Instagram Юлии Высоцкой, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Starface

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