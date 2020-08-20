Юлия Высоцкая показала редкие нежные фото с мужем в честь его 83-летия: «Сегодня твой день и мой»

«Поздравляем от всей семьи! Ура!», — отметился в комментарии Максим Галкин. «Уникальная пара», «Любовь спасет мир! Восхищаюсь вашей парой. Долгих лет», «Поздравляю! Здоровья и всего-всего наилучшего!», «На вас приятно смотреть! С днем рождения Андрея Кончаловского! Здоровья ему и побольше!», — поздравили подписчики.

В сториз Instagram актриса и телеведущая также показала редкие кадры из семейного альбома.