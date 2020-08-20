Юлия Высоцкая показала редкие нежные фото с мужем в честь его 83-летия: «Сегодня твой день и мой»
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Юлия Высоцкая в день 83-летия Андрея Конячаловская опубликовала в Instagram нежные фото с ним. «Просто оставлю здесь несколько фотографий. Все слова только лично, только наедине. Сегодня твой день, а значит мой. Ура!» — написала она в социальной сети.
«Поздравляем от всей семьи! Ура!», — отметился в комментарии Максим Галкин. «Уникальная пара», «Любовь спасет мир! Восхищаюсь вашей парой. Долгих лет», «Поздравляю! Здоровья и всего-всего наилучшего!», «На вас приятно смотреть! С днем рождения Андрея Кончаловского! Здоровья ему и побольше!», — поздравили подписчики.
В сториз Instagram актриса и телеведущая также показала редкие кадры из семейного альбома.
Фото: www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/
17 августа Андрей Кончаловский поздравлял Юлию с днем рождения. «Каждый август у нас медовый месяц, бывает и между августами», — признался тогда влюбленный режиссер.
Фото: Instagram Юлии Высоцкой, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Starface
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