Андрей Кончаловский нежно поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения: «Каждый август — медовый месяц»

Юлия Высоцкая отметила день рождения с любимым супругом — без пафоса и размаха, в уютном ресторане. Во время празднования Андрей Кончаловский нежно поздравил красавицу-жену с 47-летием.

«У Юлечки сегодня день рождения. С тех пор, как мы встретились, каждый август у нас медовый месяц – honeymoon в чистом виде. А иногда бывает и между августами тоже. Поздравляю!», — произнес он тост.