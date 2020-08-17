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Андрей Кончаловский нежно поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения: «Каждый август — медовый месяц»

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Starface

Актрисе театра и кино, а также известной телеведущей кулинарного шоу исполнилось 47 лет.

Юлия Высоцкая отметила день рождения с любимым супругом — без пафоса и размаха, в уютном ресторане. Во время празднования Андрей Кончаловский нежно поздравил красавицу-жену с 47-летием.

«У Юлечки сегодня день рождения. С тех пор, как мы встретились, каждый август у нас медовый месяц – honeymoon в чистом виде. А иногда бывает и между августами тоже. Поздравляю!», — произнес он тост.

«Любим. Поздравляем», — прокомментировала видео Алла Пугачева. «Вы потрясающе красивые люди», «Наши поздравления! Храни, Господь», «Какие приятные, милые люди... И шикарное платье у вас, Юлия! С днем рождения!», «Обожаю вашу семью. С днем рождения! Счастья, счастья, счастья и любви!», — поздравили поклонники звездной четы.

Юлия Кончаловская вышла замуж за Андрея Кончаловского в 1998 году и стала его пятой супругой. У них есть двое детей: 21-летняя Маша и 17-летний Петр. Кончаловский старше жены на 37 лет.

Фото и видео: Instagram Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, Igor Primak/ Global Look press, Starface

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