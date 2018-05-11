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Юлия Барановская доверила детей новой жене Андрея Аршавина

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Фото из Instagram Алисы Аршавиной
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Вторая жена Андрея Аршавина не против общения с его детьми от Юлии Барановской.

Фанаты Андрея Аршавина были весьма удивлены недавним заявлением его новой супруги. Алиса Казьмина, ныне Аршавина, рассказала о своих отношениях с бывшей гражданской супругой футболиста. Как оказалось, между женщинами были доверительные отношения.

«На острова летали с его детьми, моих тогда не стали брать. И я с ними и играла, и папа был счастлив. Арсению было меньше года, он у меня жил два дня. В гостях Арсений был, с моей дочкой играл…», — поделилась женщина в разговоре с подписчиками своего блога.

Алиса рассказывает о событиях пятилетней давности, но умалчивает о том, что происходит в семействе сейчас. На днях она вернулась в свой блог после долгого отсутствия, которое случилось после громкого скандала на рейсе «Москва — Алматы» компании «Аэрофлот». Фанаты Андрея Аршавина накинулись на нее с обвинениями в том, что она запрещает мужу видеться с детьми, после чего получили отпор.

«Мои дети от первого брака общаются с папой. Думаю, здесь зависит не только от папы, но и от мамы тоже. Но могу точно ответить на вопрос — он хороший человек, хороший папа. И спиной к своим детям не поворачивался, если бы была и ему дали такую возможность, он бы видел своих детей, я живу с ним вижу всю ситуацию не поверхностно», — сообщила она.

Напомним, что в 2013 году Андрей Аршавин ушел от Юлии Барановской, которая являлась его гражданской супругой и родила ему троих детей. Через три года он оформил брак с Алисой Казьминой. В прошлом году у пары родилась дочь Есения.

Для Алисы эта девочка стала третьим ребенком. Они с Андреем вместе воспитывают ее и двоих старших детей женщины от первого брака.

Некоторое время пара находилась на грани развода, но, по всей видимости, им удалось сохранить отношения.

Фото: instagram

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