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«Я всегда жутко боялась одиночества»: Кети Топурия рассказала о чувствах после расставания с Гуфом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Кети Топурии

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32-летняя Кети Топурия прервала молчание.

Несколько дней назад стало известно, что популярная певица Кети Топурия рассталась с рэпером Гуфом. Оба предпочитают не комментировать скандал с участием 18-летней «любовницы», ее беременностью и абортом. Наконец бывшая солистка «А-Студио» нарушила молчание.

«Я не знаю, может, я уже писала вам об этом, я всегда жутко боялась одиночества, никогда одна не оставалась... А сейчас понимаю, что это ошибка, что страх остаться одной - это страх встречи с собой... Тянется, тянется, накапливается, а ты все откладываешь встречу... А сейчас, знаете, мне стало комфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой, научилась себя слышать... Я очень хочу, чтобы каждый из вас проводил время наедине с собой, хотя бы часик в день...», — написала она.

«Час наедине с собой, это один из ритуалов самопознания», «Я тоже ищу всегда этот час! Это очень важно», «Вы красавица! Встреча с самим собой всегда страшна и непредсказуема, но она того стоит», «Не грусти, Кети. Очень жаль, что твое сердце разбито...», «Лучше быть одной, чем с мужчиной, который и гроша не стоит», «Не грустите! У Вас есть Оливия, дети — самое важное в жизни женщины, а мужчины приходят и уходят», «Вы достойны лучшего, вот увидите........», «Кети знаешь..... Правильно сделала, что бросила этого нытика. Большой ребенок недорепер», — утешают поклонники.

Фото и видео: instagram

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