18-летняя любовница Гуфа прервала беременность

События в предполагаемом любовном треугольнике Кети Топурия — Гуф — Яна Шевцова развиваются с космической скоростью. На днях выяснилось, что солистка A'Studio и рэпер больше не вместе, но причина оставалась неизвестной. Затем юная жительница Екатеринбурга Яна Шевцова «вышла из тени», заявив, что у нее уже пару лет длятся отношения с любвеобильным Гуфом. А вечером 22 ноября девушка сообщила журналу StarHit, что узнала о своей беременности от возлюбленного, но... решила ее прервать.

«Я выпила таблетку. Я находилась на раннем сроке беременности. Даже не успела ничего почувствовать и не успела ничего понять. Казалось, что я просто заболела, и мне надо выпить лекарство, чтобы все снова стало хорошо. В общем, стараюсь не думать об этом», — поделилась Яна с изданием.