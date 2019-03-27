«Я собираюсь мстить»: Божена Рынска планирует обзавестись ребенком от погибшего Игоря Малашенко и обжаловать его завещание в суде

25 февраля из Испании пришли печальные новости: супруг Божены Рынски и экс-директор НТВ Игорь Малашенко ушел из жизни в 64-летнем возрасте. В эту среду, 27 марта, в Сети появилось первое интервью вдовы.

«Мы с Игорем были срощены друг с другом капиллярными, сосудистыми системами, поэтому от меня взяли и оторвали по живому мою часть. Я действительно очень сильно любила Игоря», — сквозь слезы призналась Божена Рынка в беседе с Ксенией Собчак. Она показала журналистке свою квартиру, коллекцию антиквариата и картин, комнату, в которой проводил время погибший супруг. «Мне для того чтобы выжить хорошо бы сдавать эту квартиру. Жить на что-то надо, на работу непросто устроиться», — констатирует вдова.

Она сказала, что свой уход из жизни мужчина планировал. Божена нашла тайную почту, которую Игорь от нее скрывал, и выяснила, что тот заранее спланировал побег в Испанию, сообщив ей, что он улетел в Лондон. Причин для этого шага было достаточно.

«Он был очень не востребован в последнее время, ни на что не влиял, никому не был нужен. Мы нужны пока мы медийные, пока мы влиятельные. Как люди мы не нужны никому», — вздыхает вдова.

«Ему нужно было учиться жить по средствам. Игорь жил не по средствам. Очень дорого стоило содержание недвижимости его семьи. Мы жили очень скромно. Он откупался от них, что-ли. Тот уровень жизни он не мог на себе тянуть», — пояснила она. Малашенко выплачивал 2 миллиона долларов в качестве ипотеки за американскую квартиру, 22 тысячи долларов составлял ежемесячный платеж за обслуживание недвижимости.

Божена призналась, что она сама занималась всеми делами по разводу и сильно уставала от этого: «Ему хотелось чтобы все отвязались от него, чтобы кто-то занимался его делами, и этим кем-то была я. Я была рабочей лошадью, мне нужна была нежность». После развода и Игорь с Боженой, и его бывшая супруга должны были получить по 8 миллионов долларов. Однако супруга претендовала через суд на 80%, а не на половину.

Божена часто кричала на мужа, заставляя его делать важные для него шаги — полететь на суд в Америке, к примеру — его пропускать было нельзя. На обещания покончить с собой, она отвечала: «Сначала только завещай мне что-то, а потом вешайся, а то я у тебя остаюсь вообще безо всего».

«Ему это нравилось, ему нравилось, когда женщина активная. Я ужасно кричала, но он такой же мягкий, такой же инертный, такой же как бы мало энергетичный, что на него приходилось кричать, по-другому никак», — пояснила она.

По иронии судьбы, после смерти Малашенко все имущество должно перейти по завещанию его семье. Бывшую жену Божена называет «сочинской рвачихой», детей обвиняет в том, что пользовались отцом как банкоматом. «Я собираюсь мстить», — сообщила она.

Сейчас Божена продает по частям свою коллекцию модных сумок и антиквариата. Вырученные деньги она направляет на свою цель — обзавестись ребенком от погибшего супруга: у них остались замороженные клетки. Квартиру, подаренную отцом, женщина сдает, но на жизнь и выполнение плана вырученных средств не хватает.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram