«Я очень хорошо общаюсь с его женой»: Ольга Серябкина объяснила, что ее связывает с Максом Фадеевым

В эту среду, 16 октября, вышел новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Его гостьей стала популярная певица и автор песен Ольга Серябкина.

Она призналась, что в группе Serebro у нее были самые завидные условия, отличавшиеся от условий работы с остальными участницами коллектива, но вовсе не из-за романа с продюсером, как гласят слухи. Все дело — в музыке: будучи автором хитов, Ольга имела уважение Максима Фадеева.

Самого продюсера Серябкина воспринимает, по ее словам, скорее как отца. Из-за высокой степени доверия, она даже не читала контракт при устройстве на работу в группу, и сейчас уверена: если ей придет в голову уйти, она сможет сделоть это без жертв и скандалов.

«Я очень хорошо общаюсь с его женой», — уверила она Ксению, отрицая более близкую связь, о которой говорила Лена Темникова. Ольга рассказала даже о новом парне, отказавшись при этом продемонстрировать какие-либо доказательства его существования. Судя по настрою, Собчак не поверила Серябкиной.

А вы?