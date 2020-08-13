«Я несовершеннолетняя женщина, которую избил мужчина»: Лиза Адаменко откровенно о разводе с олигархом

Сказка завершилась практически сразу после красивой свадьбы во французском замке. Адаменко признается, что ее бывший муж был тираном, унижал ее. История брака Лизы Адаменко завершилась в суде: «Я проиграла, хотя закон был бы на моей стороне: ведь я несовершеннолетняя женщина, которую избил мужчина. Но Валентину помогли дорогие адвокаты... Где он сейчас и что с ним, я не знаю. Мне наконец удалось освободиться от него».

Лиза радуется тому, что, несмотря на отсутствие предохранения, она не забеременела от Валентина Иванова: «Я не хотела от него ребенка. Он даже ходил к врачу, принимал курс лечения. Он пытался сделать все, чтобы я забеременела, но этого не произошло».

Отметим, что некоторые детали своего непростого прошлого Лиза Адаменко раскрыла главному герою шоу «Холостяк» Антону Криворотову. Холостяк честно ответил, что не понимает, как отец позволил Лизе в 17 лет выйти замуж за мужчину, который намного старше нее. «В первую брачную ночь меня оттаскали за волосы по всему замку, и я ночевала у своих родителей. Лучше бы меня в заложниках держали, чем в золотой клетке, и топили в бассейне. Валентин постоянно топил меня в бассейне, у него какой-то фетиш был — меня убить, удушить либо утопить», — делилась воспоминаниями Адаменко.

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