«Я несовершеннолетняя женщина, которую избил мужчина»: Лиза Адаменко откровенно о разводе с олигархом
Фото: Instagram/@lizaadamenko_
Несмотря на то, что звезде седьмого сезона шоу «Холостяк» Лизе Адаменко всего 21 год, событий ее жизни уже хватило на полноценную автобиографию. В преддверии выхода книги модель поделилась некоторыми подробностями насыщенной жизни. Имя Лизы Адаменко из маленького сибирского городка Канск прогремело в 2016 году, когда 17-летняя модель отправилась под венец с 55-летним олигархом и бывшим топ-менеджером «ЛУКойла» Валентином Ивановым. В своей книге модель призналась, что познакомилась с будущим мужем, будучи 13-летней. «Мы познакомились с Валентином на барбекю в Сингапуре, куда я пришла с подружкой Варварой. Мне было тогда 13 лет. Он тогда сказал ей, глядя на меня: «Как ты могла прятать от меня такое сокровище?» Я запомнила эту фразу на всю жизнь. Он стал красиво ухаживать, носил меня на руках, забил на остальных моделей. Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался, на тот момент, мой будущий муж!» — цитирует Лизу «СтарХит».
Сказка завершилась практически сразу после красивой свадьбы во французском замке. Адаменко признается, что ее бывший муж был тираном, унижал ее. История брака Лизы Адаменко завершилась в суде: «Я проиграла, хотя закон был бы на моей стороне: ведь я несовершеннолетняя женщина, которую избил мужчина. Но Валентину помогли дорогие адвокаты... Где он сейчас и что с ним, я не знаю. Мне наконец удалось освободиться от него».
Лиза радуется тому, что, несмотря на отсутствие предохранения, она не забеременела от Валентина Иванова: «Я не хотела от него ребенка. Он даже ходил к врачу, принимал курс лечения. Он пытался сделать все, чтобы я забеременела, но этого не произошло».
Отметим, что некоторые детали своего непростого прошлого Лиза Адаменко раскрыла главному герою шоу «Холостяк» Антону Криворотову. Холостяк честно ответил, что не понимает, как отец позволил Лизе в 17 лет выйти замуж за мужчину, который намного старше нее. «В первую брачную ночь меня оттаскали за волосы по всему замку, и я ночевала у своих родителей. Лучше бы меня в заложниках держали, чем в золотой клетке, и топили в бассейне. Валентин постоянно топил меня в бассейне, у него какой-то фетиш был — меня убить, удушить либо утопить», — делилась воспоминаниями Адаменко.
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Фото: Instagram Лизы Адаменко
Видео: Instagram Лизы Адаменко
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