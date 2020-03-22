«Разрушительное» свидание и неожиданные откровения: что случилось в новом выпуске шоу «Холостяк»
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Фото: кадр из программы
Страсти в шоу «Холостяк» накаляются. В четвертом выпуске право на индивидуальное свидание с Антоном Криворотовым получила Лиза Адаменко, неделей ранее едва не покинувшая проект. 20-летняя модель, за плечами которой непростой брак с экс-топ-менеджером «Лукойла» Валентином Ивановым, впервые решила рассказать о своей глубокой травме и издевательствах бывшего супруга. Лиза вспомнила, как познакомилась с бывшим мужем и чем для нее закончилась эта встреча: «Он думал, что мне 20, я выглядела старше, чем сейчас. Я маленькая девочка, ни разу в жизни не пила алкоголь. Я пью белое, пью красное. Просыпаюсь утром, не знаю, где я. <…> Он кидает фразу «У нас все было», а я этого не помню».
Антон честно ответил, что не понимает, как отец позволил Лизе в 17 лет выйти замуж за мужчину, который намного старше нее. «В первую брачную ночь меня оттаскали за волосы по всему замку, и я ночевала у своих родителей. Лучше бы меня в заложниках держали, чем в золотой клетке и топили в бассейне. Валентин постоянно топил меня в бассейне, у него какой-то фетиш был — меня убить, удушить либо утопить», — рассказала Адаменко.
Стоматолог отметил, что откровения Лизы изменили его отношение к ней, более того, он извинился за то, что своими предыдущими словами как-то ее задел или обидел. «Нельзя пойти дальше, если не закрыты старые гештальты», — заявил Антон и предложил Лизе «обнулиться», разрушив квартиру. Пара надела защитные комбинезоны, перчатки и каски и начала крушить мебель. В конце свидания Криворотов пожелал девушке, чтобы разрушение этой квартиры стало последним в ее жизни.
Фото: кадр из программы
Во время свидания с Лизой Антон рассказал ей о том, что знает об участницах шоу больше, чем они думают. Например, он общался с бывшим мужем Барбары Пино. Когда кубинская красотка узнала об этом, она была ошарашена. «Я очень сильно удивлена, что он связался с моим мужем. Есть такие вещи, которые лучше не трогать. Кто он такой, чтобы лезть в личную жизнь? — возмущается героиня. — Никого не касаются мои личные отношения. Он влез туда, и для меня это просто недопустимо». Барбара готова уйти из проекта, на что Вика Чума вечеринка заявила, что если она уедет, то Лиза отправится за ней. «Лиза, даже после твоего свидания происходит какая-то трешачина», — не стесняется в выражениях Вика.
В личном разговоре с Барбарой Антон сказал, что он никому не звонил и даже не знает, кто ее бывший муж. «Я тебя никуда не отпущу», — заявил холостяк.
Полина Гренц, Александра Зотова, Карина Фомбо и Сапият Ахмедова на следующий день отправились на групповое свидание с Антоном. Молодой человек привез девушек в собачий питомник. Для Саши эта поездка оказалась тяжелой — девушка боится собак, поэтому ей было непросто перебороть свой страх, однако Антон помог ей в этом. Заветная роза после этого свидания досталась Александре.
Фото: кадр из программы
На церемонии роз девушки превратились в «агентов 007» — в этот раз они встретили Антона в роскошных костюмах. Розы получили все оставшиеся участницы — Карина Фомбо, Полина Гренц, Сапият Ахметова, Вика Маснюк, Вика Чума, Настя Ковалева, Алина Ларина, Даша Хаитметова, а последний цветок оставался для Барбары Пино, но кубинка отказалась его принять: «Я, к сожалению, не приму эту розу». Однако события приняли неожиданный поворот — Антон и Барбара покинули площадку вместе: «Если ты уходишь, то я ухожу с тобой», — озвучил свою позицию холостяк.
Следите за новыми выпусками шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: ТНТ
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