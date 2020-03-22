«Разрушительное» свидание и неожиданные откровения: что случилось в новом выпуске шоу «Холостяк»

Антон честно ответил, что не понимает, как отец позволил Лизе в 17 лет выйти замуж за мужчину, который намного старше нее. «В первую брачную ночь меня оттаскали за волосы по всему замку, и я ночевала у своих родителей. Лучше бы меня в заложниках держали, чем в золотой клетке и топили в бассейне. Валентин постоянно топил меня в бассейне, у него какой-то фетиш был — меня убить, удушить либо утопить», — рассказала Адаменко.

Стоматолог отметил, что откровения Лизы изменили его отношение к ней, более того, он извинился за то, что своими предыдущими словами как-то ее задел или обидел. «Нельзя пойти дальше, если не закрыты старые гештальты», — заявил Антон и предложил Лизе «обнулиться», разрушив квартиру. Пара надела защитные комбинезоны, перчатки и каски и начала крушить мебель. В конце свидания Криворотов пожелал девушке, чтобы разрушение этой квартиры стало последним в ее жизни.