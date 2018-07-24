«Я тебя больше не люблю»: Егор Крид откровенно рассказал о причинах расставания с Нюшей и прокомментировал шокирующее замужество своей самой большой любви

В этот вторник, 28 мая, на канале Юрия Дудя вышло интервью с Егором Кридом. В нем он рассказал о своих планах, вспомнил любовные победы, а также поведал о двух девушках, отношения с которыми он не может забыть по сей день.
Одним из первых ярких романов Егора стал роман с певицей Нюшей. «2,5 года мы встречались или 3», — вспоминает он.
Отец Нюши был против романа: певец, который может похвастаться миллионом долларов на счету сегодня, в начале своей карьеры получал 30-50 тысяч рублей в месяц.
«Он меня не очень долюбливал», — признался Крид.
Егору приходилось копить деньги на дорогие подарки и на то, чтобы сводить свою возлюбленную в ресторан, частенько он тратил все до последней копейки: «Я просто был влюблен, и мне было пофигу».
Но однажды Нюша, глядя незадачливому кавалеру в глаза, сказала: «Я тебя больше не люблю».
Другой яркий роман случился, когда Егор уже был успешен, но и из него ничего хорошего не вышло: в качестве мужа избранница Крида выбрала престарелого египетского миллиардера.
Сейчас 29-летняя молдавская модель Ксения Дели замужем за 65-летним египетским миллиардером Осамой Фати Рабах аль-Шарифом, у них родилась дочь.
«Изначально была какая-то финансовая история, но потом она почему-то могла влюбиться. Но она просто такая красивая девочка, ей абсолютно не нужен такой вот способ. У нее бы никогда не было проблем найти себе кого-то, поэтому это ее выбор», — прокомментировал Крид.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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