«Я тебя больше не люблю»: Егор Крид откровенно рассказал о причинах расставания с Нюшей и прокомментировал шокирующее замужество своей самой большой любви

В этот вторник, 28 мая, на канале Юрия Дудя вышло интервью с Егором Кридом. В нем он рассказал о своих планах, вспомнил любовные победы, а также поведал о двух девушках, отношения с которыми он не может забыть по сей день.

Одним из первых ярких романов Егора стал роман с певицей Нюшей. «2,5 года мы встречались или 3», — вспоминает он.

Отец Нюши был против романа: певец, который может похвастаться миллионом долларов на счету сегодня, в начале своей карьеры получал 30-50 тысяч рублей в месяц.

«Он меня не очень долюбливал», — признался Крид.

Егору приходилось копить деньги на дорогие подарки и на то, чтобы сводить свою возлюбленную в ресторан, частенько он тратил все до последней копейки: «Я просто был влюблен, и мне было пофигу».

Но однажды Нюша, глядя незадачливому кавалеру в глаза, сказала: «Я тебя больше не люблю».

Другой яркий роман случился, когда Егор уже был успешен, но и из него ничего хорошего не вышло: в качестве мужа избранница Крида выбрала престарелого египетского миллиардера.