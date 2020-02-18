Роман с красавицей-брюнеткой Мейталь Дохан стал для Аль Пачино весьма неприятным воспоминанием. Около двух лет пожилой мужчина встречался с израильской актрисой, однако, уйдя от него, она сообщила прессе: легенда кино оказался слишком старым и жадным для нее.«Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это сложно, но, честно говоря, он уже пожилой человек. Поэтому при всей моей любви наши отношения продлились недолго. А еще, как бы помягче выразиться... он не любит тратить деньги. Он покупал мне только цветы», — цитируют ее СМИ. Фото и видео: globallookpressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!