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78-летний Аль Пачино закрутил роман с 39-летней Мейталь Дохан

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аль Пачино

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Аль Пачино сменил одну молодую любовницу на другую.

Такой разницей в возрасте теперь никого не удивишь, но не так давно роман Аль Пачино с дамой на сорок лет младше самого актера вызывал массу комментариев. После шести лет отношений с ней пожилой мужчина, согласно сообщениям инсайдеров, сменил 37-летнюю Люсилу Сола на 39-летнюю Мейталь Дохан.

«Сначала они скрывали свои отношения, но теперь они не делают из них особой тайны», — цитирует бритенское издание Metro.

Доподлинно неизвестно, как начался роман мистера Пачино с мисс Дохан. Учитывая то, что она живет в Лос-Анджелесе, вполне вероятно, что познакомилась пара во время очередных съемок, ради которых актер прибыл в Голливуд. Их уже видели за романтическим ужином в ресторане Dan Tana’s.

Мейталь родом из Израиля, свою карьеру она начинала там же, добившись определенных успехов: актриса может похвастаться рядом призов за роли в театре и кино. Ее книгу «Любовь и другие вредные привычки» можно увидеть на полках книжных магазинов, также талантливая дама записала диск.

Фото: globallookpress

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