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Восточной сказке конец? СМИ сообщили о расставании Рианны и ее арабского миллиардера

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рианна

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Иностранные и российские СМИ обсуждают причины расставания яркой пары.

Иностранные СМИ обсуждают громкое событие в мире шоу-бизнеса. Одни пишут, что возлюбленный звезды Хасан Джамиль, который поздравлял ее с 30-летием, бросил ее. Другие — передают слова инсайдера о том, что Рианна сама бросила бойфренда, потому что «устала от мужчин». Сегодня новость подхватили российские издания.

Сама Рианна не комментирует это событие. Однако люди из близкого окружения певицы сообщили порталу GossipCop, специализирующемуся на разоблачении сплетен: история о расставании пары — не более, чем миф.

В заметке, опубликованной еще вчера, GossipCop сообщает: первоисточником новости стало издание, сообщавшее ранее, что Рианна беременна то от принца Гарри, то от Леонардо Дикаприо. Публикация, появившаяся на сайте MediaTakeOut в пятницу, сообщала, что певица бросила миллиардера с загадочной формулировкой об усталости. «Новость» растиражировали остальные СМИ, в том числе сайты известных глянцевых журналов.

Инсайдер пояснил: Рианна игнорирует сообщения СМИ и не опровергает их лишь потому, что не хочет, чтобы ее отношения становились предметом для обсуждений. И хотя отсутствие информации и становится поводом для очередных слухов, ее это не волнует.

Напомним, что о романе Рианны и Хасана Джамиля стало доподлинно известно после публикации фотографий папарацци, на которых парочка страстно целовалась. Ранее бизнесмена с 1,5 миллиардным состоянием, занимающего должность заместителя президента и вице-председателя совета директоров компании Abdul Latif, называли другом артистки. Хассан родом из Саудовской Аравии, его семья владеет компанией Toyota. Поговаривали, что одной из его пассий была супермодель Наоми Кэмпбелл.

Фото: Christopher Smith/AdMedia/NancyKaszerman/globallookpress

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