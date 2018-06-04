Восточной сказке конец? СМИ сообщили о расставании Рианны и ее арабского миллиардера

Иностранные СМИ обсуждают громкое событие в мире шоу-бизнеса. Одни пишут, что возлюбленный звезды Хасан Джамиль, который поздравлял ее с 30-летием, бросил ее. Другие — передают слова инсайдера о том, что Рианна сама бросила бойфренда, потому что «устала от мужчин». Сегодня новость подхватили российские издания.

Сама Рианна не комментирует это событие. Однако люди из близкого окружения певицы сообщили порталу GossipCop, специализирующемуся на разоблачении сплетен: история о расставании пары — не более, чем миф.

В заметке, опубликованной еще вчера, GossipCop сообщает: первоисточником новости стало издание, сообщавшее ранее, что Рианна беременна то от принца Гарри, то от Леонардо Дикаприо. Публикация, появившаяся на сайте MediaTakeOut в пятницу, сообщала, что певица бросила миллиардера с загадочной формулировкой об усталости. «Новость» растиражировали остальные СМИ, в том числе сайты известных глянцевых журналов.

Инсайдер пояснил: Рианна игнорирует сообщения СМИ и не опровергает их лишь потому, что не хочет, чтобы ее отношения становились предметом для обсуждений. И хотя отсутствие информации и становится поводом для очередных слухов, ее это не волнует.