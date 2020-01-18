Восточной сказке конец: Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем

31-летняя певица Рианна и 31-летний саудовский миллиардер Хассан Джамиль расстались, сообщает Daily Mail. Роман певицы и наследника дилерской компании Toyota с состоянием в 2,2 млрд долларов продлился три года. Певица не афишировала отношения, но признавалась, что чувствует себя невероятно счастливой. В октябре минувшего года в беседе с журналистом издания Vogue Рианна рассказала, что безумно влюблена в Джамиля, но не строит планов на дальнейшую жизнь: «Да, я в отношениях, и уже давно. Все идет очень хорошо, так что я счастлива. Я, несомненно, хочу детей. Но я не знаю планов Всевышнего». В том же интервью певица рассказала, что создала бы свое свадебное платье совместно с Джоном Гальяно.