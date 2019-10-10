«Все хорошо, я счастлива»: 31-летняя Рианна откровенно призналась, что хочет детей от арабского миллиардера

Рианна очень увлечена бизнесом и модой, но оставляет время и для совей основной деятельности. Последний ее альбом вышел три года назад, и сейчас она готовит к выпуску следующий диск, навеянный мотивами регги. «Чувствовать его мотивы регги вы будете во всех треках. Регги у меня в крови. И не имеет значения, насколько я далеко от той культуры, в которой выросла», — рассказала, но точную дату релиза не назвала.

В интервью Рианна подтвердила и роман с бизнесменом из Саудовской Аравии и наследнике предпринимателя Абдула Латифа Джамиля - основателя бизнеса в ОАЭ с состоянием в 2,2 млрд долларов. О романе певицы и Хассана Джамиля заговорили несколько лет назад. Но влюбленные стараются не афишировать отношения и не попадаться в объективы камер.