«Все хорошо, я счастлива»: 31-летняя Рианна откровенно призналась, что хочет детей от арабского миллиардера
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Портрет Рианны в легком бежевом одеянии украсил обложку ноябрьского номера журнала Vogue. В интервью изданию певица рассказала о личной жизни, выходе нового альбома и своих успехах в модной индустрии.
В ближайшее время Рианна собирается изменить взгляд на моду. Она стала первой женщиной, создавшей Fenty maison для группы компаний LVMH. При этом Рианна обращает особое внимание, что она работает над созданием такой одежды, которую бы с удовольствием носила сама.
Певица регулярно публикует в Instagram образы недели из своего каталога. «Я не лицо бренда, но я — его муза, и моя ДНК проходит через все. Я не хочу, чтобы кто-то заходил на мой сайт и думал, что Рианна никогда не наденет это», - отмечает певица и дизайнер.
Рианна очень увлечена бизнесом и модой, но оставляет время и для совей основной деятельности. Последний ее альбом вышел три года назад, и сейчас она готовит к выпуску следующий диск, навеянный мотивами регги. «Чувствовать его мотивы регги вы будете во всех треках. Регги у меня в крови. И не имеет значения, насколько я далеко от той культуры, в которой выросла», — рассказала, но точную дату релиза не назвала.
В интервью Рианна подтвердила и роман с бизнесменом из Саудовской Аравии и наследнике предпринимателя Абдула Латифа Джамиля - основателя бизнеса в ОАЭ с состоянием в 2,2 млрд долларов. О романе певицы и Хассана Джамиля заговорили несколько лет назад. Но влюбленные стараются не афишировать отношения и не попадаться в объективы камер.
Фото: EAST NEWS
«Да, я в отношениях и уже давно. Все идет очень хорошо, так что я счастлива. Я несомненно хочу детей. Но я не знаю планов Всевышнего», — призналась 31-летняя Рианна.
Рассказала певица и о выходе своей биографии, но в необычном формате. Книга будет состоять из фотографий, расположенных в хронологическом порядке.
Фото и видео: Instagram, East News
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