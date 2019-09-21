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«Волк никогда не предаст единственную волчицу»: Тарасов посвятил Костенко красивые слова, но не все оценили

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Фото: Instagram Дмитрия Тарасова

В Сети обсуждают новую публикацию в Instagram футболиста.

Футболист Дмитрий Тарасов счастлив в третьем браке с моделью Анастасией Костенко. Пара, впервые ставшая родителями в июле 2018 года, готовится к рождению второго ребенка. Дмитрий и Анастасия часто делятся нежными семейными кадрами в блогах и с удовольствием признаются друг другу в чувствах. «Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. 🐺 ❤️ 🐺 P.S. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу», — такие слова посвятил любимой супруге футболист под новым снимком.

Однако не все фолловеры оценили признание, увидев камень в огороды не только его бывших жен, но и самой Костенко: «Ну рассмешил ))) собака - Настя)))», «Какая по счёту волчица-то?», «Волк никогда не будет писать всякую х**ню в своём Инстаграмме… а будет тихо любить и уважать ее, не доказывая это где-то», «Мммда предал одну.. Потом вторую.... Время покажет», «Долго волчиц перебирал....или собак....запуталась в количестве жен, собак, волчиц», «Костю (Костенко – прим.ред.) как собаку определил», «Ты сам свою женщину назвал собакой», «Но ты же предал свою волчицу ради доступной собаки».

Но нашлись и те, кто уверен, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов — идеальная пара.

Напомним, в одном из недавних интервью футболист откровенно признался, что планировал с моделью всего лишь развлечься, чтобы отвлечься от развода с Ольгой Бузовой: «Она (Настя – прим.ред.) подумала, что я просто хотел воспользоваться, погулять, насладиться и так далее. Если честно, я так и хотел. Не отрицаю. Думаю — красивая девчонка, молодая, ну чо». Однако впоследствии Дмитрий понял, что хочет видеть Анастасию своей супругой: «Она рассказала про свою большую семью, я понимал, что если большая семья, есть братья-сестры, значит человек домашний… ДОМАШНИЙ — то что нужно вообще мужчине, понимаете?».

Больше о Дмитрии Тарасове и Анастасии Костенко вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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