«Волк никогда не предаст единственную волчицу»: Тарасов посвятил Костенко красивые слова, но не все оценили

Однако не все фолловеры оценили признание, увидев камень в огороды не только его бывших жен, но и самой Костенко: «Ну рассмешил ))) собака - Настя)))», «Какая по счёту волчица-то?», «Волк никогда не будет писать всякую х**ню в своём Инстаграмме… а будет тихо любить и уважать ее, не доказывая это где-то», «Мммда предал одну.. Потом вторую.... Время покажет», «Долго волчиц перебирал....или собак....запуталась в количестве жен, собак, волчиц», «Костю (Костенко – прим.ред.) как собаку определил», «Ты сам свою женщину назвал собакой», «Но ты же предал свою волчицу ради доступной собаки».

Но нашлись и те, кто уверен, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов — идеальная пара.