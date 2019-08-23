Дмитрий Тарасов признался, что его роман с Анастасией Костенко начался со лжи, и объяснил, почему сделал ей предложение

На днях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассказали в видеоблоге друзей историю своего знакомства.

«Мы познакомились за месяц до его развода. Случилось это интересно…», — начала Анастасия.

«Настя что хочет сказать — когда мы в первый раз встретились, я уже подал заявление на развод», — перебил ее Дмитрий, извинившись.

«И хвастался», — пошутила избранница спортсмена.

«Ну хвастался или не хвастался… я подал заявление на развод с Олей. Последний разговор у нас состоялся с ней в нашей квартире, и сказал что все, что бы ты ни сделала, какие шаги в мою сторону, у нас ничего не может быть, мы разводимся», — сообщил футболист.

Встретилась пара в кафе: друг Дмитрия Тарасова позвал девочек, с которыми недавно познакомился, приятно провести вечер. На вопрос, знает ли Анастасия, кто перед ней, модель ответила «нет, конечно». «Я ей естественно не поверил», — улыбается футболист. Позже модель призналась, что соврала, так как думала, что для ребят они — всего лишь развлечение.

«Она подумала, что я просто хотел воспользоваться, погулять, насладиться и так далее. Если честно, я так и хотел. Не отрицаю. Думаю — красивая девчонка, молодая, ну чо», — улыбнулся спортсмен.

«Я думала, что это стандартный классический пример, когда у супругов какой-то разлад, и мужчина оказался слабым, и просто ищет какую-то интригу на стороне, а потом вернется с букетом к жене. <...> Мы месяц просто общались, я его даже серьезно не воспринимала никак, думала — ну играет и играет (здесь Дмитрий процемментировал слова Анастасии, использовав глагол "врать" в нецензурной форме), ну будет друг, я почему-то верила в дружбу между мужчиной и женщиной», — призналась его избранница.

Узнав, что Анастасия учится на журналистку, Дмитрий соврал ей, что у него есть связи на «Матч-ТВ», и он попросил у нее резюме и адреса страниц в соцсетях. «Мне был интересен Instagram, я хотел посмотреть, как девочка его ведет, какие фотографии выкладывает. Полуголые, *опы, сиськи, как многие сейчас выкладывают, — это, конечно, сразу отдаляет. Я посмотрел, и мне очень понравилось, как она фотографировалась, как вела, то есть очень скромно достаточно, и одета была скромно, меня это тоже сразу зацепило, можно сказать», — пояснил Тарасов.

Большую роль сыграло то, что девушка, в которой он увидел возможную будущую супругу, родилась в многодетной семье: «Она рассказала про свою большую семью, я понимал, что если большая семья, есть братья-сестры, значит человек домашний… ДОМАШНИЙ — то что нужно вообще мужчине, понимаете?»

«Мы поняли, что у нас похожие жизненные с ней, мы живем сейчас для себя, ради ребеночка, в свой кайф. И никто не сможет нам помешать. Цените и любите своих жен, своих детей, и проводите с ними как можно больше своего времени», — посоветовал он подписчикам.