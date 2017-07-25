Внебрачная дочь Александра Головина рискует остаться на улице в канун Нового года

Гордон отметила, что низкая стоимость аренды жилья, а Самбурская сдавала квартиру Светлане со скидкой, и являлась своеобразной помощью актера матери его ребенка. Возможность Белогуровой жить в этой квартире — была платой за молчание девушки об отношениях с актером. Стоит отметить, что Александр Головин до сих пор официально не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, Настасья Самбурская разместила в Instagram видео с восьмимесячной Оливией и поделилась своим видением ситуации: «Света Белогурова забеременела от Александра Головина. Он, узнав об этом сразу сказал, что ребёнок ему не нужен. Она решила рожать. Родила. Он не передумал. Пожалела ее, не разрешила идти на телевидение. Пустила БЕСПЛАТНО в свою квартиру. Дала ежемесячное содержание в виде 30тр + всё необходимое поверх этой суммы. Девчонкам знакомым рассказала, кто с детьми, отнеслись с пониманием и передали детские вещи. Сказала ей искать няню, за мой счёт естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счет, чтобы иметь возможность самостоятельно жить и не зависеть от ***, не желающего признать своего ребёнка. Понимаете? Я дала ей удочку, чтобы она стала независимой и с профессией. У меня ремонт, деньги немалые уходят, после НГ обещала помочь и с адвокатом и с тестом на отцовство, чтобы подать на алименты! Что делает Света? Она Прется к Гордон, не уведомив меня! Спрашивается, зачем я полгода заботилась о ее спокойствии и спокойствии ребёнка, обещая что 2 года она может пользоваться квартирой и получать от меня пособие. Она орет что не меркантильная, но при этом обратилась к самому скандальному юристу и уже кажется продала своё присутствие всем возможным шоу. Просто ленивая, не захотевшая учиться, работать и желающая жалости к себе и легких денег. О ребёнке она думает? Я ей дала месяц, чтобы она съехала. Не слушайте, что они с Гордон затеяли».