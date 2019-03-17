Виктория Лопырева отдыхает на яхте с возлюбленным и друзьями

На негативные комментарии, которые появляются под каждым ее постом, молодая мама старается не реагировать. Пользователи Сети уверены: Виктория разлучила Игоря с семьей: на момент начала их романа мужчина еще был женат на 28-летней дочери миллиардера Самвела Карапетяна Тате, которая родила ему двоих детей, младшей дочери еще нет года. Сама модель утверждает, что обвинения не имеют под собой никаких оснований.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram