logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Лопырева отдыхает на яхте с возлюбленным и друзьями

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Молодая мама Виктория Лопырева делится счастливыми фото и видео из мини-путешествия.

Долгое время 35-летняя Виктория Лопырева скрывала лицо своего возлюбленного. Однажды, показав отца своего ребенка на общем фото с друзьями, тогда еще беременная модель столкнулась с жесткой критикой со стороны подписчиков. После рождения сына Марка фотографии с Игорем Булатовым стали чуть более частым явлением в блоге молодой мамы.

Судя по видеороликам в разделе «сториз» ее Instagram, пара отправилась на отдых с друзьями. Большая компания наслаждается напитками и закусками на яхте в окресностях Майами.

На негативные комментарии, которые появляются под каждым ее постом, молодая мама старается не реагировать. Пользователи Сети уверены: Виктория разлучила Игоря с семьей: на момент начала их романа мужчина еще был женат на 28-летней дочери миллиардера Самвела Карапетяна Тате, которая родила ему двоих детей, младшей дочери еще нет года. Сама модель утверждает, что обвинения не имеют под собой никаких оснований.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве