Виктория Лопырева отдыхает на яхте с возлюбленным и друзьями

Долгое время 35-летняя Виктория Лопырева скрывала лицо своего возлюбленного. Однажды, показав отца своего ребенка на общем фото с друзьями, тогда еще беременная модель столкнулась с жесткой критикой со стороны подписчиков. После рождения сына Марка фотографии с Игорем Булатовым стали чуть более частым явлением в блоге молодой мамы.
Судя по видеороликам в разделе «сториз» ее Instagram, пара отправилась на отдых с друзьями. Большая компания наслаждается напитками и закусками на яхте в окресностях Майами.
На негативные комментарии, которые появляются под каждым ее постом, молодая мама старается не реагировать. Пользователи Сети уверены: Виктория разлучила Игоря с семьей: на момент начала их романа мужчина еще был женат на 28-летней дочери миллиардера Самвела Карапетяна Тате, которая родила ему двоих детей, младшей дочери еще нет года. Сама модель утверждает, что обвинения не имеют под собой никаких оснований.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram