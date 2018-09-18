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Виктория Дайнеко жестко прокомментировала заявление Юлии Ковальчук о брошенных женщинах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Дайнеко

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Певица, в минувшем году расставшаяся с мужем, считает, что коллега ошибается.

35-летняя Юлия Ковальчук немало возмутила общественность своим заявлением о женщинах, которых бросают мужья. Артистка уверена, что от хороших женщин мужчины не уходят. Эти слова задели коллегу Юлии — певицу Викторию Дайнеко. Победительница «Фабрики звезд-5» высказалась об этом в своем Instagram: «Одна моя коллега сообщила что «от хороших женщин мужчины не уходят». П***ц я плохая😂❤️🔥 пофиг пляшем».

Подписчики Дайнеко разделили ее мнение: «Не обращайте внимания.... И изначально фраза звучит так - "от хороших мужчин не уходят" поэтому пляшите от души», «Примитивное мышление у коллеги)», «После поста этого у Ковальчук отписалась от нее. Такой бред про "от хороших не уходят" "посиди и подумай". Стало обидно за хороших и достойных девочек,кто пережил развод. Рита Дакота,Бузова и др. Это больно,это сложно пережить. Я в браке 8 год и у нас 3 детей,пусть не проходила развод,но уверенна пережить это морально не легко. Понятно,что хорошо что бог отвел. Но нет такого ,что уходят от плохих», «Какая наивная коллега😂😂😂 в розовых очках🤦», «Не принимайте чужие высказывания на свой счёт. Вы классная!», «Уходят от любых женщин и от любых мужчин. Да и живут с разными женщинами и мужчинами, даже самыми недостойными», «Вика, зачем слушаете всякую ерунду», «Ну классно! Ух какие мы плохие значит», «Странно , что кто-то пишет такую чушь. Н кто ни в чём в этой жизни не застрахован. И тот, кто супер самоуверен. Не знает, какие катаклизмы его ждут».

Напомним, Виктория Дайнеко в 2015 году вышла замуж за барабанщина Дмитрия Клеймана. Спустя полгода после свадьбы у пары родилась дочь Лидия, а в 2017 году стало известно, что супруги приняли решение развестись. Как впоследствии признавалась певица, они с мужем часто ссорились, после чего Дмитрий собирал вещи и уходил из дома: «Все наши размолвки заканчивались одинаково: Дима собирал вещи и уходил. Ну, мне-то идти некуда, я дома с ребенком, куда я денусь? Лишний раз в душ-то некогда сходить, не могу же я уйти из дома, потому что меня муж раздражает. Так что уходил всегда он».

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