Виктория Дайнеко жестко прокомментировала заявление Юлии Ковальчук о брошенных женщинах

Подписчики Дайнеко разделили ее мнение: «Не обращайте внимания.... И изначально фраза звучит так - "от хороших мужчин не уходят" поэтому пляшите от души», «Примитивное мышление у коллеги)», «После поста этого у Ковальчук отписалась от нее. Такой бред про "от хороших не уходят" "посиди и подумай". Стало обидно за хороших и достойных девочек,кто пережил развод. Рита Дакота,Бузова и др. Это больно,это сложно пережить. Я в браке 8 год и у нас 3 детей,пусть не проходила развод,но уверенна пережить это морально не легко. Понятно,что хорошо что бог отвел. Но нет такого ,что уходят от плохих», «Какая наивная коллега😂😂😂 в розовых очках🤦», «Не принимайте чужие высказывания на свой счёт. Вы классная!», «Уходят от любых женщин и от любых мужчин. Да и живут с разными женщинами и мужчинами, даже самыми недостойными», «Вика, зачем слушаете всякую ерунду», «Ну классно! Ух какие мы плохие значит», «Странно , что кто-то пишет такую чушь. Н кто ни в чём в этой жизни не застрахован. И тот, кто супер самоуверен. Не знает, какие катаклизмы его ждут».