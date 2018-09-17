Юлия Ковальчук объяснила, почему не выставляет напоказ свою личную жизнь

На днях количество подписчиков Instagram Юлии Ковальчук перевалило за один миллион человек. В честь этого события певица обратилась к своим фолловерам и поделилась своими правилами ведения социальных сетей.

«Кто давно подписан на меня знают, что я не любительница длинных постов и размышлений о смысле жизни, но этот будет редким исключением .Всем новеньким могу сказать чего вы точно не найдёте в моём профиле: во-первых, я никогда не буду обсуждать свою личную жизнь или осуждать кого-то в ней, потому что я считаю это неприкосновенными для общественности темами, да и просто это верх жалости к себе -пытаться искать сочувствия и поддержки у незнакомых. От хороших женщин мужчины не уходят просто так, а если и уходят - посиди одна и подумай, что ты делала не так. Во- вторых, здесь вы никогда не найдете осуждение или обливанию грязью кого-то из коллег, потому что каждый из нас выбирает свою дорогу в этой жизни и не мне судить, какая из них правильная», — написала Юлия.