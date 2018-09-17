Юлия Ковальчук объяснила, почему не выставляет напоказ свою личную жизнь

На днях количество подписчиков Instagram Юлии Ковальчук перевалило за один миллион человек. В честь этого события певица обратилась к своим фолловерам и поделилась своими правилами ведения социальных сетей.
«Кто давно подписан на меня знают, что я не любительница длинных постов и размышлений о смысле жизни, но этот будет редким исключением .Всем новеньким могу сказать чего вы точно не найдёте в моём профиле: во-первых, я никогда не буду обсуждать свою личную жизнь или осуждать кого-то в ней, потому что я считаю это неприкосновенными для общественности темами, да и просто это верх жалости к себе -пытаться искать сочувствия и поддержки у незнакомых. От хороших женщин мужчины не уходят просто так, а если и уходят - посиди одна и подумай, что ты делала не так. Во- вторых, здесь вы никогда не найдете осуждение или обливанию грязью кого-то из коллег, потому что каждый из нас выбирает свою дорогу в этой жизни и не мне судить, какая из них правильная», — написала Юлия.
«Я не переношу мата и вульгарности, как бы это не поднимало рейтинги пишущих. Это публичная сеть и я слишком уважаю вас и ваших детей, которые тайком заглядывают в ваши телефоны. В-четвертых, здесь нет и не будет любимых всеми фото с детьми( с утра и до вечера), миллион сториз , на которые мне просто жалко времени, так как ты смотришь все равно в телефон, а не на тот мир, который тебя окружает. И, наверное, ещё много чего не будет, о чем я просто сейчас могу забыть. Но я обещаю, что в моём небольшом мирке вы найдёте много честных, талантливых , искренних людей. Много музыки моей и мною любимой. Много солнца, интересных и забавляющих меня вещиц, а главное много любви)) И если вы думаете, что кто-то создаёт аккаунты тут для себя- то это всё фальш, потому что всё, что мы не делаем и рождаем в своём творчестве, это только для ваших сердец и душ) а сидеть в каморке и наслаждаться своим творчеством- радость не большая)», — заключила певица.
Напомним, Юлия Ковальчук замужем за певцом Алексеем Чумаковым. Артисты вместе с 2009 года, и лишь спустя четыре года с момента начала романа они узаконили отношения. В октябре минувшего года супруги впервые стали родителями.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram