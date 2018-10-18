Виктория Боня раскрыла тайну своей красивой жизни: «Боль одиночества съедает меня вот уже несколько лет»

«Конечно, все тебя понимают. В мире не существует сильных женщин. Просто некоторые как могут это скрывают. Гордость не позволяет прогнуться. Все будет хорошо», «Любовь не купишь за деньги, остается верить в чудо, которое прийдет к тебе тогда… когда не будешь ждать», «Все будет) многие красивые и сильные женщины испытывают это внутренне одиночество... но главное верить и сохранять способность любить», — утешают фолловеры.

«Так она же вроде с кем то встречалась еще неделю назад», «На шоу у Малахова ты сказала, что твое сердце не свободно. Даже фото с мужчиной показали», «Так был же французский принц, куда делся?)», «Вика а как же Пьер? Вы растались? Стихи бомба», «Мужик то где твой...какая любоф была...где он? Смылся???», «Почему же тогда не получилось с миллиардером? Все же было хорошо», «А где Allen Bayer из Калифорнии? Я думала вы стали встречаться ....он шикарно Вам подходит», «Вроде же ухаживает какой то американец?», — недоумевают некоторые.

«Странно а в программе у Малахова вы говорили что не свободны ну это ладно а вообще с такой высокой планкой тяжело найти себе человека достойного по статусу и со всеми плюсами...... а может ваш человек по духу живет в пару километров от вас тихо чинит машины или трудится в каком-нибудь заводе и тоже один...... и не знает что его половина это Вы», «Вика, ты сама задала такую планку: Монако, Канский фестиваль, платья в пол и весь этот гламур. И тут уж якобы минимум принц или миллиардер должен быть рядом. Да, ты пробила доступ к этому обществу, но соответствуешь ли ты ему, если быть честной? Девочка, которая спала в метро и работала официанткой... Ты молодец, целеустремленная, стойкая, боевая. Но твои «потенциальные женихи» проводили свою юность совсем по-другому, на полях для гольфа, Гарвардах и Оксфордах, фешенебельных курортах, на яхтах и виллах. Откуда тут взаимопонимание? Меняй свой образ и образ жизни, и присмотрись к более простым мужчинам, чтобы побольше страсти и душевности, а не как твой бывший как манекен», «Может не стоит искать миллионера или миллиардера, а жить с менее обеспеченным мужчиной, но счастливо?», — наперебой советуют Вике.

Фото и видео: instagram