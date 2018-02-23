Виктория Боня дала Анастасии Костенко ценный совет

Уже почти неделю в Сети обсуждают скандальное фото, которое стало поводом для насмешек над семьей 23-летней модели Анастасии Костенко и 30-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. Хейтеры уверены: мужчина изменяет своей беременной жене. Звезда «Дома-2» Виктория Боня, успевшая побывать гражданской супругой монакского красавчика Алекса Смерфита, тоже высказалась по этому поводу.

«Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас — нет. Так они устроены <...> Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет», — цитирует слова, сказанные Викторией во время прямого эфира в Instagram, журнал dom2life.