Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Боня дала Анастасии Костенко ценный совет

1 / 17
Фото из Instagram Виктории Бони
Arrows-left
Arrows-right
Reload
38-летняя Виктория Боня посочувствовала 23-летней Анастасии Костенко.

Уже почти неделю в Сети обсуждают скандальное фото, которое стало поводом для насмешек над семьей 23-летней модели Анастасии Костенко и 30-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. Хейтеры уверены: мужчина изменяет своей беременной жене. Звезда «Дома-2» Виктория Боня, успевшая побывать гражданской супругой монакского красавчика Алекса Смерфита, тоже высказалась по этому поводу.

«Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас — нет. Так они устроены <...> Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет», — цитирует слова, сказанные Викторией во время прямого эфира в Instagram, журнал dom2life.

Напомним, что «измена» произошла в ночном клубе спустя три недели после шумного бракосочетания Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Согласно информации СМИ, после окончания сборов полузащитник «Локомотива» отправился в ночной клуб, где отдыхала финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова и обратил на нее внимание. Блондинка тут же доложила об этом подругам и подписчикам: «Когда бывший Ольги Бутовой клеится к тебе. Это провал», опубликовала фото похожего на Тарасова человека и букета, якобы подаренного им. Чуть позже опомнилась и удалила снимки. Фанаты пары уверены, что все это было подстроено злоумышленниками.

Фото: instagram

Гороскоп