Виктория Боня дала Анастасии Костенко ценный совет
Уже почти неделю в Сети обсуждают скандальное фото, которое стало поводом для насмешек над семьей 23-летней модели Анастасии Костенко и 30-летнего футболиста Дмитрия Тарасова. Хейтеры уверены: мужчина изменяет своей беременной жене. Звезда «Дома-2» Виктория Боня, успевшая побывать гражданской супругой монакского красавчика Алекса Смерфита, тоже высказалась по этому поводу.
«Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас — нет. Так они устроены <...> Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет», — цитирует слова, сказанные Викторией во время прямого эфира в Instagram, журнал dom2life.
Напомним, что «измена» произошла в ночном клубе спустя три недели после шумного бракосочетания Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Согласно информации СМИ, после окончания сборов полузащитник «Локомотива» отправился в ночной клуб, где отдыхала финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова и обратил на нее внимание. Блондинка тут же доложила об этом подругам и подписчикам: «Когда бывший Ольги Бутовой клеится к тебе. Это провал», опубликовала фото похожего на Тарасова человека и букета, якобы подаренного им. Чуть позже опомнилась и удалила снимки. Фанаты пары уверены, что все это было подстроено злоумышленниками.
Фото: instagram