Вера Брежнева поздравила мужа с днем рождения и поделилась нежным фото с ним

Константин Меладзе и Вера Брежнева тайно поженились в октябре 2015 года, хотя были знакомы до этого много-много лет. В недавнем интервью бывшая коллега Веры по «ВИА Гре» Анна Седокова заявила, что в паре Брежнева-Меладзе доминирует жена, поэтому Константин потерял интерес к новому составу группы.