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Вера Брежнева поздравила мужа с днем рождения и поделилась нежным фото с ним

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Вера Брежнева и Константин Меладзе

Фото: Instagram

Известному продюсеру и композитору Константину Меладзе исполнилось 57 лет.

Вера Брежнева поздравила супруга Константина Меладзе с днем рождения и показала в социальной сети нежное фото с ним.

«День рождения гения», — подписала она снимок.

«Будьте счастливы. Гению здоровья и успеха», «С днем рождения уникального, творческого человека!», «Любви вам, мира и добра», — поздравили Константина в комментариях.

Присоединился к поздравлениям и брат именинника — певец Валерий Меладзе. «Сегодня день рождения у нашего дорогого брата Кости! Композитор, поэт, Человек! Крепкого здоровья, счастья, благополучия!», — написал он в Instagram.

Константин Меладзе и Вера Брежнева тайно поженились в октябре 2015 года, хотя были знакомы до этого много-много лет. В недавнем интервью бывшая коллега Веры по «ВИА Гре» Анна Седокова заявила, что в паре Брежнева-Меладзе доминирует жена, поэтому Константин потерял интерес к новому составу группы.

Фото и видео: Instagram

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